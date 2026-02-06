El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calcula aproximadamente una semana hasta que puedan volver a sus hogares

La última hora de la borrasca Leonardo, en directo

Los vecinos de Grazalema, Cádiz, que fueron desalojados ayer, jueves 5 de febrero, ante los riesgos derivados de las intensísimas lluvias que han caído en la localidad al paso de la borrasca Leonardo, no podrán regresar a sus casas hasta dentro de “seis o siete días”, según ha estimado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Para el pesar de los habitantes del municipio gaditano, que permanecen muy pendientes de la evolución del temporal tras tener que abandonar sus hogares casi con lo puesto y tras una evacuación en tiempo récord, la sucesión de borrascas que inunda a España no termina. De hecho, tras Leonardo, se espera ahora la llegada de la borrasca Marta, y ya van ocho seguidas este año.

Los vecinos desalojados de Grazalema, a la espera de poder volver a sus casas

Tras el desalojo total de la localidad, algunos de sus habitantes se han trasladado a las viviendas de otros familiares, amigos o allegados, pero otros tantos permanecen en un polideportivo municipal de Ronda que ha sido habilitado expresamente para reubicarlos.

Allí, reflejando lo “horrible” de la situación vivida y contando que apenas pudieron salir “con lo primero” que tuvieron al alcance, han expresado también su angustia por la incertidumbre de no saber cuándo van a poder regresar, algo ante lo que el presidente de la Junta ha intentado arrojar un poco de luz.

En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, y a ese respecto, Juanma Moreno ha explicado que primero tiene que dejar de llover, –algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana–, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua.

“Todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver”, ha afirmado, admitiendo que es un drama cada vez que se toma la decisión de evacuar a los vecinos porque "afecta a la vida cotidiana de las personas, pero más vale prevenir que curar".

Sobre ello, Moreno ha recalcado que la Junta, dentro de sus competencias en emergencia, actúa con "mucha previsión y anticipación, aunque genere molestias y problemas porque el objetivo uno es salvar vidas".

Preocupación por la inestabilidad del terreno en Grazalema

Precisamente, el presidente andaluz defendía ayer la decisión del desalojo tras el anuncio del alcalde, Carlos Javier García, indicando a todos los vecinos que tenían que salir: “El sentido común es evacuar al conjunto del pueblo, dijo Juanma Moreno, respaldando la decisión coordinada de evacuar la localidad.

Al respecto, trasladaron a los vecinos la gran preocupación por el acuífero subterráneo sobre el que se levanta el municipio gaditano, con el agua saliendo por todas partes y cayendo ladera abajo. “El acuífero no soporta más agua”, expresaba el alcalde.

De hecho, hay tanta agua en el subsuelo y saliendo por donde puede que esa presión tiene riesgos “de destrucción de una calle, una casa”, como indicaba ayer el propio Juanma Moreno. “Eso podría pasar”, añadía, incidiendo en la necesidad de prevención.

Las crecidas de los ríos Guadalquivir y Guadalete, otro de los “focos calientes”

Por otra parte, otro de los "focos calientes" son las crecidas de los ríos Guadalquivir, que está en nivel rojo aunque estabilizado, y el Guadalete que preocupa a su paso por Jerez y están muy pendientes porque el nivel ha alcanzado casi siete metros.

La Junta de Andalucía, como ha indicado Juanma Moreno, está en contacto con las autoridades locales de los pueblos afectados por esas crecidas por si hubiera que hacer más desalojos.

Aunque este viernes el tiempo da una tregua, el líder regional ha admitido que "preocupa lo que pasará a partir de mañana con nuevas borrascas en zonas muy mojadas y con la llegada el lunes otro nuevo frente", ya que "la tierra literalmente escupe el agua porque los acuíferos están colmados en la parte occidental y la tierra ya no admite más agua y se pueden vivir situaciones complejas y peligrosas".

Ante la situación, con una agenda marcada por el temporal, Moreno ha avanzado que mañana visitará el municipio granadino de Huétor Tajar donde los vecinos "viven con angustia rodeados de agua" por el caudal de Genil, aunque ha precisado que no están incomunicados.