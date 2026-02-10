Delegado en Andalucía valora la declaración de zona de emergencia de las áreas afectadas y pide precaución

Alberto Rosa 10 FEB 2026 - 17:08h.

La llegada de la nueva borrasca Nils para este miércoles está dejando ya los primeros efectos en buena parte de la península

Llega una nueva borrasca, Nils: dejará viento, temporal marítimo y más lluvias con los ríos ya al límite

El temporal sigue castigando a buena parte del país con la llegada de la borrasca Nils, que traerá a partir del miércoles rachas de viento muy fuertes, además de temporal marítimo, lluvias y nieve en cotas altas. Este martes ya se están viviendo los primeros efectos de esta borrasca, que viene sucediendo a Leonardo y Marta. Las precipitaciones siguen anegando de nuevo buena parte de la península, con varias comunidades en alerta y unos ríos al límite.

En Castilla y León se ha declarado el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil por inundaciones en Soria. También se encuentran afectada Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, donde se ha enviado un nuevo mensaje del sistema Es-Alert a los municipios ribereños del río Bullaque y del Guadiana, aguas abajo de su confluencia, ante la previsión de aumento del caudal por el desembalse del pantano de la Torre de Abraham.