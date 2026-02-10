La llegada de la nueva borrasca Nils para este miércoles está dejando ya los primeros efectos en buena parte de la península
Llega una nueva borrasca, Nils: dejará viento, temporal marítimo y más lluvias con los ríos ya al límite
El temporal sigue castigando a buena parte del país con la llegada de la borrasca Nils, que traerá a partir del miércoles rachas de viento muy fuertes, además de temporal marítimo, lluvias y nieve en cotas altas. Este martes ya se están viviendo los primeros efectos de esta borrasca, que viene sucediendo a Leonardo y Marta. Las precipitaciones siguen anegando de nuevo buena parte de la península, con varias comunidades en alerta y unos ríos al límite.
En Castilla y León se ha declarado el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil por inundaciones en Soria. También se encuentran afectada Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, donde se ha enviado un nuevo mensaje del sistema Es-Alert a los municipios ribereños del río Bullaque y del Guadiana, aguas abajo de su confluencia, ante la previsión de aumento del caudal por el desembalse del pantano de la Torre de Abraham.
Momentos clave
Delegado en Andalucía valora la declaración de zona de emergencia de las áreas afectadas y pide precaución
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este martes las medidas adoptadas en Consejo de Ministros para hacer frente a la reparación de daños causados por el temporal en la comunidad autónoma, en concreto la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones, y ha pedido nuevamente extremar la precaución.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes esta declaración de zona de emergencia, según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha pedido precaución ante las próximas borrascas, al igual que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Mañueco insiste en extremar las precauciones por el riesgo de inundaciones en Soria
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en la importancia de extremar las precauciones ante el riesgo de inundaciones en Soria. También pide respetar las normas de seguridad, siguiendo las indicaciones del 112 y del resto de instituciones competentes.
Activado el aviso naranja por fuertes vientos en zonas de A Coruña y Lugo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa de un nuevo episodio de meteorología adversa de nivel NARANJA por vientos, que afectará al noroeste de A Coruña y a A Mariña de Lugo desde media mañana del 11/02/2026, pudiéndose alcanzar rachas de hasta 100 km/h.
Además, se establece nivel AMARILLO por vientos en el resto de la provincia de A Coruña, Ourense y Pontevedra, así como en el centro y sur de Lugo, donde se podrán registrar rachas de hasta 80 km/h, que podrán llegar a los 90 km/h en la Montaña de Lugo.
Madrid entra en fase de emergencia ante el incremento de cauces, en especial en el Lozoya
La Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (INUNCAM) ante el incremento de cauces, en especial en el Lozoya. El deshielo y las últimas lluvias han aumentado el nivel de algunas cuencas de la región y agentes forestales realizan labores de vigilancia.
Cortado un tramo de la AG-57 en Gondomar (Pontevedra) por desprendimiento en el talud del margen de calzada
La Xunta ha cortado al tráfico un tramo de algo más de dos kilómetros en la autopista AG-57, a la altura de Gondomar (Pontevedra), debido a un desprendimiento en el talud del margen de la calzada provocado por las fuertes lluvias, según ha informado la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.
En concreto, el corte afecta al tramo entre los puntos kilométricos 17+600 y 15+500 en sentido Baiona, y el tráfico se ha desviado por uno de los carriles del sentido contrario, de manera que en ese punto habrá doble sentido de circulación. La Xunta ha matizado que el desprendimiento no ha afectado a la calzada de la autopista, pero "existe riesgo de desprendimiento de material que quedó inestable en la cabeza del talud". Por ello, por motivos de seguridad, se ha optado por ese corte de tráfico.
Declarada la situación 2 de la fase de emergencia del Plan INUNCYL en Soria ante el riesgo de inundaciones
La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha activado a las 12.20 horas de este martes, 10 de febrero, el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) en la provincia de Soria y se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi Soria).
Enviado un Es-Alert por la crecida de los ríos Bullaque y Guadiana en Ciudad Real
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado un nuevo mensaje del sistema Es-Alert en Ciudad Real a los municipios ribereños del río Bullaque y del Guadiana, aguas abajo de su confluencia, ante la previsión de aumento del caudal por el desembalse del pantano de la Torre de Abraham.
Se trata del segundo aviso emitido a los vecinos de estas localidades tras el primer Es-Alert del 7 de febrero, coincidiendo con un episodio de lluvias intensas. El mensaje, recibido en todos los teléfonos móviles de la zona, alerta de riesgo de inundación e incluye recomendaciones de autoprotección: no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, evitar actividades en cauces y sus proximidades, buscar zonas altas o pisos superiores si el agua entra en viviendas, seguir las indicaciones de las autoridades y no realizar llamadas innecesarias al 112.
