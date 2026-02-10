Andalucía está en alerta naranja por vientos y en nivel amarillo por temporal marítimo y lluvias

Enero de 2026 se convierte en el más frío en Europa desde 2010

Llega la nueva borrasca de alto impacto Nils, que dejará rachas de viento muy fuertes mañana y el jueves en amplias zonas, además de temporal marítimo, lluvias y nieve en cotas altas, mientras las precipitaciones siguen anegando de nuevo buena parte de la península, con varias comunidades en alerta y unos ríos al límite.

Las lluvias este martes serán casi generalizadas en la península y menos probables y débiles en las regiones mediterráneas y en Baleares previa llegada de la nueva borrasca de alto impacto, Nils, nombrada por el servicio meteorológico de Francia, de la que ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El agua añadida a los ríos por un deshielo acelerado a cauda del ascenso térmico de estos días con valores por encima de lo normal para la época, está aumentando la presión de los cauces, tras las lluvias intensas de estos días precedidos de sucesivas jornadas de nieve en muchas zonas.

Desde ayer las temperaturas están subiendo "notablemente", y con ello la cota de nieve, favoreciendo deshielos. Además, está lloviendo sobre la nieve caída en días previos que se derretirá "con un aporte extra de agua a los caudales", según el portavoz de la Aemet Rubén del Campo.

En ciudades como Castellón se podrán alcanzar hoy 25 grados y asimismo en Valencia; además en el Cantábrico, en la ciudad de Bilbao se podrá llegar este martes hasta 22 grados, y 21 en Zaragoza y Oviedo.

Mañana en la ciudad de Murcia podría llegarse incluso a 26 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes y persistentes junto con tormentas se prevén en Galicia, cantábrico oriental, zonas del Pirineo, sistema central y zonas aledañas de las mesetas. Asimismo son probables precipitaciones localmente persistentes en sierras de Andalucía.

De nuevo lluvias fuertes en Grazalema

Volverá a llover con intensidad hoy en zonas como Grazalema (Cádiz), en alerta amarilla, en donde las acumulaciones podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 60 litros en 24 horas.

También se alcanzarán esos niveles de precipitación en Cazorla y Segura (Jaén), según la Aemet

Se superarán los 40 litros de lluvia por metro cuadrado en doce horas en buena parte de Galicia, el Pirineo oscense, en zonas de montaña en Navarra, en el litoral de Gipuzkoa, en puntos de la provincia de Salamanca o en el norte de Cáceres.

Andalucía está en alerta naranja por vientos y en nivel amarillo por temporal marítimo y lluvias. También están en alerta naranja Galicia, por lluvias y mala mar y la Comunidad Valenciana, por fuerte viento.

Se suman otras once comunidades autónomas en nivel amarillo (peligro bajo) por alguna o varias de dichas inclemencias, además de riesgo de aludes, deshielos y/o tormentas.

Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada, más acusadamente las mínimas, y llegando a "aumentos notables" las máximas en el Ebro y las mínimas en amplias zonas del centro-norte y mitad este peninsular.

Este martes los termómetros no bajarán de 15 grados en ciudades como Alicante, Badajoz, Córdoba, Huelva o Sevilla. Es probable incluso que no desciendan de 16 grados en Cádiz, ni de 17 grados en Valencia.

Las lluvias serán especialmente intensas en el norte: podrán superarse los 80 litros por metro cuadrado en doce horas en el interior de Pontevedra.

Además soplarán fuertes vientos en amplias zonas: hasta 90 kilómetros por hora en el litoral e interior sur de Valencia, que está en nivel naranja de alerta. Las rachas serán de esa misma intensidad en el valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería.

Habrá temporal marítimo con alerta naranja en Galicia, en el noroeste y oeste de A Coruña y A Mariña en Lugo. Se registrarán olas de hasta 6 metros por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.

Previsión para los próximos días

Para mañana la previsión es de lluvias de nuevo prácticamente generalizadas en la península por el paso de frentes aunque poco probables en regiones mediterráneas.

Las rachas serán muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio oriental peninsular, también posibles en las islas; podrían ser huracanadas en puntos del litoral cantábrico.

El jueves llegarán nuevos sistemas frontales con precipitaciones que tenderán a reactivarse en la mitad oeste peninsular, pudiendo ser localmente fuertes y con tormentas en regiones del extremo occidental peninsular.

¿Para cuando el tiempo anticiclónico?

El paso de frentes también marcará la jornada del viernes; ese día entrará una masa de aire polar húmeda aunque se espera que vayan ganando peso las altas presiones desde el suroeste peninsular, siendo probable un cambio de tendencia hacia un tiempo anticiclónico en fechas sucesivas, en especial en la mitad sur.

De momento ese día seguiría lloviendo de forma generalizadas en la península y Baleares, con posibles tormentas ocasionales y con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes.

Será generalizado el descenso de temperaturas pudiendo ser incluso notable el de las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular.