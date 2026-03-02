La borrasca Regina provocará desde este lunes lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de España

Vuelve la lluvia con la entrada de una masa de aire frío desde el Atlántico: se formará una borrasca entre Canarias y el Golfo de Cádiz

Una nueva borrasca de gran impacto nombrada Regina provocará desde este lunes lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Península, según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A las tormentas se sumará la presencia de polvo en suspensión, por lo que muchas de las lluvias caerán en forma de barro.

Regina llegará al archipiélago canario, con zonas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife en alerta amarilla por rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y la presencia de nieve en el Teide durante las próximas 48 horas.

Vuelta a la inestabilidad

Se espera que la semana comience con un cambio de tiempo. El aire frío, que se está descolgando desde el Atlántico, va a notarse principalmente a lo largo de la tarde, en específico en la fachada occidental del país, por lo que la presencia de las lluvias volverá a ser notoria. Chubascos y tormentas que serán más intensos en Galicia, también en zonas de Extremadura y en el oeste de Andalucía.

Además, en zonas de montaña aparecerán algunas de esas tormentas. A todo esto se sumará la presencia de polvo en suspensión, con lo cual muchas de esas lluvias van a caer con barro. También hacia el Mediterráneo se podrá ver una abundante presencia de nubes, algunas lloviznas en la costa de Valencia, Ceuta y Costa del Sol.

Zonas como el Estrecho, la costa de Granada, Almería, Murcia y Alicante estarán en alerta, aunque en este caso se espera que los vientos se mantengan entre 50 y 60 kilómetros por hora.

El sol brillará mucho más sol en el Cantábrico Oriental, y precipitaciones débiles al norte de Canarias. Las temperaturas se quedan algo más cortas en el Mediterráneo por culpa de esa abundante presencia de nubes. Valencia no pasa de 15, Barcelona de 16 o Murcia de 17.

Mientras tanto, las temperaturas más altas se las quedan en el Cantábrico, donde superan incluso la barrera de los 20 grados. Y atención, porque mañana se forma una borrasca fría aislada, afectará sobre todo al archipiélago canario y, por la tarde, dejará lluvias allí que pueden ser fuertes, especialmente en el norte de las islas, también con viento intenso y nieve en el Teide en torno a los 1.900-2.000 metros.

Al final del día esperamos que también puedan llegar esas tormentas fuertes a Huelva, Cádiz, Ceuta e incluso a la costa de Málaga.

Decimocuarta borrasca

En los últimos meses, sucesivas borrascas han barrido el país dejando graves daños materiales, sobre todo en Andalucía, y han contribuido a recuperar los niveles de agua de unos embalses que, en muchos casos, presentaban un déficit acusado, mostrando ahora una imagen completamente distinta ante la subida del caudal incluso en territorios recientemente castigados por sequías severas.

Se trata de la decimocuarta borrasca de alto impacto, de las que llevan nombre, ya que, entre diciembre y febrero, coincidiendo con los meses del invierno meteorológico, ha habido ya otras trece, la última con el nombre de Pedro, aunque será la decimoséptima desde el inicio de la temporada, en el mes de octubre.

Según se informa desde la Aemet, con Regina se iguala la temporada con mayor número de nombramientos, la de los años 2023/24. En aquella ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril.