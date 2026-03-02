La borrasca Regina trae consigo tormentas, bastante intensas, a partir de mañana martes

Vuelve la lluvia con la entrada de una masa de aire frío desde el Atlántico: se formará una borrasca entre Canarias y el Golfo de Cádiz

Durante esta última semana hemos podido disfrutar de unos días de tiempo primaveral, que no suele ser lo habitual, a finales de febrero y principios de marzo, y parece ser que llega una mala noticia porque se acaba y llega, otra borrasca.

Y además, es un dato que sorprende y que nos lleva a punto de batir un récord de borrascas en sólo un año. En el año 2024 en el mes de abril pero, sin embargo, ya estamos por la R y estamos en pleno, un mes de marzo.

Está siendo una temporada muy activa y lo va a seguir siendo durante el resto de la semana. Tenemos por delante una semana marcada por las borrascas que podríamos decir van a ser primaverales. Es decir, en vez de entrarse por Galicia, lo van a hacer por el Golfo de Cádiz y por el Mediterráneo.

Y esto trae consigo tormentas, bastante más intensas, a partir de mañana martes, en Andalucía, en puntos del Archipelago Canario, pero a partir del miércoles las veremos en el centro y en el este de la península, además de mucho viento, así que muchísima precaución, porque las tormentas ya están aquí para quedarse toda la semana.