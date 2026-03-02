Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo

Después de algunos días con temperaturas primaverales, llega la borrasca Regina acompañada de tormentas y mal tiempo

Después de algunos días con temperaturas primaverales, llega la borrasca Regina acompañada de tormentas y mal tiempo
La borrasca Regina viene con lluvias, e inestabilidad en España. Informativos Telecinco
Compartir

Durante esta última semana hemos podido disfrutar de unos días de tiempo primaveral, que no suele ser lo habitual, a finales de febrero y principios de marzo, y parece ser que llega una mala noticia porque se acaba y llega, otra borrasca

Y además, es un dato que sorprende y que nos lleva a punto de batir un récord de borrascas en sólo un año. En el año 2024 en el mes de abril pero, sin embargo, ya estamos por la R y estamos en pleno, un mes de marzo.

PUEDE INTERESARTE

Está siendo una temporada muy activa y lo va a seguir siendo durante el resto de la semana. Tenemos por delante una semana marcada por las borrascas que podríamos decir van a ser primaverales. Es decir, en vez de entrarse por Galicia,  lo van a hacer por el Golfo de Cádiz y por el Mediterráneo.

Y esto trae consigo tormentas, bastante más intensas,  a partir de mañana martes, en Andalucía, en puntos del Archipelago Canario, pero a partir del miércoles las veremos en el centro y en el este de la península, además de mucho viento, así que muchísima precaución, porque las tormentas ya están aquí para quedarse toda la semana.

Temas