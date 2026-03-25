Antes de que el sol se convierta en protagonista de la Semana Santa, las últimas borrascas azotarán en el norte y Baleares

La borrasca Therese se despide de Canarias, pero deja una larga lista de incidencias: piden la declaración de zona catastrófica

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La borrasca Therese ha descargado con fuerza en las islas Canarias, donde han registrado cientos de incidencias como inundaciones, derrumbamientos y fuertes riadas que se han llevado todo a su paso. Los vecinos de algunas islas como Tenerife han pedido la declaración de zona catastrófica.

Pero, ¿por qué la borrasca ha tenido tanto impacto en estas islas? Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco a qué fenómeno meteorológico se debe estas fuertes tormentas. "Era una borrasca estacionaria, un anticiclón impedía que se pudiera mover. Lo histórico han sido las tormentas que han descargado sobre Tenerife, Gran Canaria o La Gomera en los últimos días. Son tormentas que aparecen en mayo y se han producido en marzo".

Aunque la borrasca Therese se está despidiendo de Canarias, va dejando los últimos coletazos, sobre todo en La Gomera, donde ya se han registrado hasta 60 litros por metro cuadrado. De cara a las próximas semanas, y en especial a Semana Santa, el sol será el protagonista de nuevo en el país y dará una tregua para respetar las celebraciones.

Las previsiones de cara a Semana Santa

"Este viernes ya saldrá el sol, pero mucha precaución con la conducción porque el viento volverá y podrán haber rachas de hasta 100 km/h, sobre todo en zonas de montaña y mitad norte peninsular. El sábado vuelven las lluvias y el domingo parece que vuelve el invierno, con cotas altas de nevadas en el norte y una bajada generalizada de temperaturas".

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"Una DANA llega el lunes al Mediterráneo y esta vez las tormentas serán las protagonistas en las islas Baleares. El norte peninsular será el más afectado, otro frente entrará situándose allí desde el miércoles. Sin embargo, desde el jueves hasta el domingo, el sol saldrá en casi todo el país. Durante la siguiente semana, vuelven las tormentas para dar la bienvenida a abril".