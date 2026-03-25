La borrasca Therese ha dejado viviendas y locales inundados y cubiertos por el lodo: piden la declaración de zona catastrófica

El impacto de la borrasca 'Therese' en las islas canarias, cinco islas en alerta roja: "Hace más 14 años que esto no se veía"

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La borrasca Therese hizo que toda la población de Tenerife recibiese un aviso Es-Alert ante la llegada del temporal. Pedían prudencia y limitar los desplazamientos ante las intensas tormentas que llegarían durante las próximas horas. Y así ha sido, Therese ha causado múltiples incidencias por toda la isla.

Aunque parece que la borrasca ya abandona Tenerife, los daños que ha ido dejando durante este miércoles han sido abundantes. En la isla se encuentra el reportero Robert García para mostrar cuál es la situación actual y el avance de la climatología.

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"Los últimos coletazos de la borrasca que han sentido especialmente en las zonas cercanas al Puerto de la Cruz, donde cayeron más de 100 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos. Las viviendas y establecimientos de las zonas han quedado inundados por las fuertes riadas que bajaban por las calles".

"Muchas personas han tenido que lamentar los daños en electrodomésticos y mercancía. Además, las autoridades han tenido que colaborar en muchas viviendas, cuyos dueños han tenido que ser desalojados por las inundaciones en casas y garajes".

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"Los vecinos de Tenerife esperan que el Gobierno declare el lugar como zona catastrófica para que puedan recibir la ayuda necesaria para compensar los daños causados". Las imágenes que han circulado por redes sociales reflejaban la realidad que han vivido durante esta jornada miles de personas.

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Algunas de las imágenes más impactantes

El agua cayendo por las calles como fuertes riadas, barrancos desbordados e incluso desprendimientos muy peligrosos que han obligado a cortar varios pasos y carreteras. En la Gomera, la situación ya es muy preocupante. La borrasca Therese ha dejado hasta 60 litros por metro cuadrado.

Una de las imágenes más sorprendentes ha sido la que ha retransmitido un piloto de avión que, sin apenas visibilidad por la fuerte lluvia, ha tenido que aterrizar en el aeropuerto del norte de Tenerife. Algunos vecinos han quedado atrapados en sus vehículos y no han tenido más remedio que subirse a ellos y esperar a ser rescatados.

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El lodo se ha convertido en otro de los problemas que todavía esperan solucionar los vecinos, porque las lluvias se van, pero todo el barro y escombros que han sido arrastrados, quedan en el interior de las viviendas y establecimientos. "Los coches que pasaban por la plaza hacían olas y parecía un tsunami", afirma el dueño que un restaurante que ha quedado destrozado.