El fin de semana arranca con viento y frío, se estabiliza y podría cambiar al final con algo de lluvia

El impacto de la borrasca 'Therese' en las islas canarias, cinco islas en alerta roja: "Hace más 14 años que esto no se veía"

Compartir







Durante los próximos días la situación vendrá marcada por un arranque algo movido, con viento intenso durante la jornada de mañana que será el elemento más destacado en muchas zonas, y con un descenso térmico el domingo que dejará un ambiente más frío, especialmente en primeras y últimas horas del día.

A partir del lunes se impone la estabilidad de forma clara, con cielos poco nubosos o completamente despejados entre lunes y jueves, sin precipitaciones y con una sensación más tranquila en general, aunque con temperaturas todavía contenidas al inicio de la semana y una ligera recuperación progresiva conforme avancen los días

De cara al próximo fin de semana aparece la principal incógnita en el pronóstico, con una pequeña borrasca que podría situarse entre Canarias y la península, lo que abre la puerta a algunas lluvias en el sur peninsular, en principio débiles y poco extensas, aunque la situación no está ni mucho menos definida

PUEDE INTERESARTE Las últimas borrascas y tormentas antes de la llegada del calor: precaución en el norte y Baleares

Los distintos modelos meteorológicos muestran diferencias importantes sobre la trayectoria y la intensidad de esta borrasca, por lo que todavía no se puede asegurar si las precipitaciones llegarán a producirse ni con qué alcance, así que habrá que seguir la evolución en los próximos días

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En conjunto, panorama de viento y frío al inicio, seguido de una semana estable y soleada, y con la atención puesta en un posible pero incierto cambio de tiempo hacia el fin de semana