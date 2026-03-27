El norte concentrará lluvias y viento, mientras el sur alcanzará temperaturas propias del verano a mitad de semana

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La previsión para esta Semana Santa viene marcada por la entrada de un flujo de norte, que dejará un tiempo muy cambiante en buena parte del país. En términos generales, el panorama se puede resumir en tres elementos: viento, lluvia y ratos de sol.

Las precipitaciones afectarán sobre todo al norte peninsular y Baleares, donde también se espera viento intenso, por lo que el paraguas será imprescindible. En el nordeste, las rachas podrían ser especialmente fuertes. Mientras tanto, en el resto del territorio predominará un ambiente más estable, con amplios periodos de sol.

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Este patrón se mantendrá durante varios días, desde el fin de semana hasta al menos el martes, con lluvias persistentes en el norte y tiempo más seco y soleado en el centro y sur.

Bajón térmico el domingo y subida rápida a partir del lunes

En cuanto a las temperaturas, tras unos días con valores más suaves, se espera un nuevo descenso térmico de cara al domingo, que será la jornada más fría de la semana. En ciudades como Madrid, las máximas bajarán de los 14 °C, mientras que en el norte apenas se superarán los 15 °C.

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A partir del lunes, los termómetros iniciarán una rápida recuperación. En el centro peninsular se alcanzarán valores cercanos a los 25 °C a mediados de semana, mientras que en el sur el ambiente será casi veraniego.

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En ciudades como Sevilla, las temperaturas podrían llegar a los 30 °C entre el martes y el miércoles, dejando una Semana Santa de claros contrastes: abrigo y paraguas en el norte, y ropa ligera y protección solar en el sur.