La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado cómo serán las temperaturas desde este viernes 27 de marzo hasta el 2 de abril

Fin de semana con viento y bajada de temperaturas, además de una borrasca que podría traer lluvias

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Este viernes 27 comienza la Semana Santa en España y la mayoría de los ciudadanos están pendientes del tiempo para realizar sus viajes o planes de ocio. Este año, las lluvias no estropearán las primeras y esperadas procesiones de Andalucía, que ya han comenzado en algunas regiones (como Cartagena, Murcia) con la procesión del Socorro durante la madrugada del Viernes de Dolores.

De cara a la semana siguiente y hasta el jueves día 2, Jueves Santo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado su predicción, en la que destacan también las precipitaciones y la bajada de las temperaturas que se van a registrar en las próximas horas en las zonas bañadas por el cantábrico y que harán que la nieve vuelva al Pirineo. En Canarias, por fin se librarán de la borrasca Therese:

Viernes 27 y sábado 28

La estabilidad será la protagonista en la mayor parte del país. No obstante se prevén precipitaciones en el área cantábrica que durante el sábado se extenderán a buena pare del resto del tercio norte. Asimismo son probables chubascos ocasionales en Baleares. La cota de nieve experimentará un desplome a últimas horas del sábado en el norte, dejando nevadas en montañas que también podrían afectar a zonas más bajas. Las temperaturas experimentarán oscilaciones, con heladas en entornos de montaña y en puntos de las mesetas.

Soplará levante con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán y predominará el viento de componente norte en el resto; fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán, Baleares, litorales de Galicia, Pirineos y Ebro, y tendiendo a arreciar el sábado en el cuadrante nordeste. En Canarias tiempo estable, con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas montañosas. Las temperaturas aumentarán ligeramente y soplará viento de componente norte con intervalos fuertes.

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Domingo 29

Día marcado por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares. Esto hará que las precipitaciones que se esperan en el tercio norte peninsular sean en forma de nieve en amplias zonas, pudiendo dejar acumulados significativos en cotas que podrán bajar hasta los 400/700 metros.

En Baleares también se darán precipitaciones fuertes. Las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada, con heladas en zonas de montaña y de la meseta Norte. Soplará viento intenso de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular. En Canarias se mantendrá un tiempo estable con intervalos fuertes de alisio.

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De lunes 30 a jueves 2

Se espera que predomine estabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones restringidas al tercio norte, en forma de nieve en montañas. No obstante, un sistema de bajas presiones con una elevada incertidumbre en su posicionamiento podría afectar a nuestro territorio, con posibles precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares y especialmente en Baleares, pudiendo ser fuertes y abundantes en caso de producirse.

Las temperaturas aumentarán, con heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta Norte tendiendo a menos. Soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, Baleares y montañas del centro. En Canarias se espera un tiempo estable, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima.