Bajada de temperaturas, lluvias y nieve marcan un fin de semana invernal: cambio radical del tiempo en España

España vivirá un giro brusco del tiempo este fin de semana, con temperaturas que pasarán de valores veraniegos a un ambiente invernal

Dejamos atrás las temperaturas veraniegas para volver al invierno: bajada de hasta 20 grados en algunas zonas

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Este viernes deja una sensación más propia del verano que de la primavera, con temperaturas que en muchos puntos superan los 25 grados y alcanzan incluso los 30. Sin embargo, este episodio de calor será solo un espejismo momentáneo, ya que un cambio radical está a punto de llegar.

Descenso acusado de temperaturas desde el sábado

A partir de este sábado, especialmente por la tarde, comenzará un descenso generalizado de las temperaturas, más notable en el norte peninsular. Esta bajada se intensificará de cara al domingo, cuando los valores serán claramente más bajos.

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En ciudades como Zaragoza, por ejemplo, se pasará de superar los 30 grados este viernes a quedarse en torno a los 12 el domingo, reflejando la magnitud del cambio. Además, las primeras horas del día serán especialmente frías, aumentando la sensación de contraste térmico.

El descenso térmico vendrá acompañado de viento, lo que acentuará la sensación de frío durante todo el fin de semana. Este cambio obligará a muchos a rescatar la ropa de abrigo, en una primavera marcada por la inestabilidad.

Lluvias, tormentas y un frente activo

El cambio de tiempo llegará de la mano de un frente que cruzará la península, dejando precipitaciones a su paso. El sábado se esperan tormentas principalmente en el oeste y sur, mientras que el domingo la situación más adversa se trasladará al este peninsular.

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En esta zona, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes, que podrían ir acompañados de rachas intensas de viento.

Otro de los elementos destacados será el regreso de la nieve. La cota irá descendiendo progresivamente hasta situarse en torno a los 1.000 metros o incluso por debajo, especialmente a partir del sábado por la tarde.

Este episodio dejará un fin de semana desapacible, invernal y muy cambiante, en el que la primavera volverá a demostrar su carácter imprevisible.