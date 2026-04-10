En algunas zonas del país, las temperaturas subirán hasta casi los 30 grados

El fin de semana, las precipitaciones y el viento tomarán mayor protagonismo

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La jornada de este viernes 10 de abril se presenta cálida, esperando temperaturas muy distintas a las que se vivirán durante el resto del fin de semana. Hoy se llegarán a alcanzar temperaturas propias del verano en puntos como la capital, Castilla y León, en Castilla y la Mancha, e incluso en el Valle del Ebro, durante las horas centrales del día, cuando se alcancen cerca de los 30 grados.

En cuanto al estado de los cielos, habrá sol en buena parte de España, salvo en Canarias, donde habrá lluvias de carácter débil. Estas precipitaciones se adentrarán también por el Golfo de Cádiz y, por la tarde, puede haber tormentas un poco más intensas al oeste de Andalucía, al sur de Extremadura y también incluso en puntos de la capital.

Viernes inestable en la Península

La borrasca situada al suroeste de la Península se acercará de nuevo y dejará los cielos nubosos o cubiertos en buena parte del centro y del sur peninsular. En el resto del territorio los cielos estarán poco nubosos o despejados.

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En Andalucía se esperan tormentas a partir del mediodía, que podrán dejar precipitaciones localmente fuertes y extenderse hacia Extremadura y el oeste meseta sur. Con baja probabilidad, también pueden darse tormentas en la meseta norte. En Canarias se prevén cielos nubosos y precipitaciones en general débiles.

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Podrán aparecer brumas y nieblas matinales en el interior de Galicia y de Asturias, en el valle del Guadalquivir y en el litoral valenciano y balear. Seguirá habiendo polvo en suspensión, principalmente en el sur peninsular.

Se espera una subida generalizada de las temperaturas máximas, notable en el Cantábrico, de más de 6 grados. Las mínimas también subirán en buena parte del territorio, de forma notable en Cáceres y en el oeste de la meseta sur; solo bajarán en el norte, ligeramente. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente.

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Predominarán los vientos, en general flojos, de componente sur en el interior peninsular, del este en el Mediterráneo y en el Cantábrico, y del oeste en las costas atlánticas. Podrán darse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. En Canarias los vientos serán del noroeste, moderados y con rachas muy fuertes.

Tiempo durante el fin de semana

Durante el sábado, el tiempo va a cambiar por completo, ya que bajarán las temperaturas y lluvias generalizadas en la mayor parte del país e incluso nevadas en zonas altas de montaña.

De cara al domingo, las precipitaciones continuarán principalmente a orillas del Mediterráneo. Seguirán bajando las temperaturas y, lo más importante, llegarán rachas fuertes de viento en toda la mitad oriental peninsular y también en puntos de la fachada atlántica gallega, al igual que también al norte del archipiélago canario.