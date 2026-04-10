Entre el sábado y el domingo, las temperaturas máximas sufrirán un descenso drástico

El sábado "llega el cambio de tiempo" con la entrada de un frente frío activo por el oeste peninsular

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Este fin de semana trae de vuelta temperaturas frías y precipitaciones. Después de unos días de sol y calor y una jornada de viernes que se presenta con temperaturas que llegarán a 30 grados en algunas zonas del país, el sábado y el domingo se notará un ambiente mucho más frío, llegando incluso a originarse heladas en puntos de la Península.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), entre el sábado y el domingo, las temperaturas máximas sufrirán un descenso drástico, lo que dará lugar a heladas en zonas altas y montañosas.

El sábado, descenso de las mínimas

El sábado "llega el cambio de tiempo" con la entrada de un frente frío activo por el oeste peninsular que dejará lluvias de oeste a este, sin llegar al Mediterráneo, más abundantes en el Cantábrico y en zonas montañosas del norte y centro, además de chubascos tormentosos en la mitad sur.

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Tras el paso del frente irrumpirá una masa de aire muy frío que desplomará las temperaturas y la cota de nieve hasta los 700 u 800 metros en el norte y centro peninsular. El viento soplará con intensidad, aumentando la sensación de frío en amplias zonas.

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Aunque este día las temperaturas descenderán en casi todo el país, el contraste térmico será especialmente acusado en el norte: en ciudades como Lugo pasarán de rozar los 30 grados el viernes a no alcanzar los 15 grados el sábado, una caída que se repetirá en capitales como Pamplona o Burgos.

Esta jornada también destacará el descenso de las mínimas, especialmente en el interior y norte peninsular, donde capitales como Ávila, Burgos, Guadalajara, León, Logroño, Lugo, Oviedo o Soria registrarán valores muy bajos para la época, entre los 2 y los 4 grados.

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Heladas no intensas durante el Domingo

El domingo seguirán bajando las temperaturas de forma más acusada en el este de la península y en Baleares con un ambiente inusualmente frío para mediados de abril.

Así, por ejemplo, Burgos, Segovia o Teruel apenas alcanzarán el domingo 9 o 10 grados, después de haber superado los 28 grados el viernes, con un descenso de casi 20 grados en solo 48 horas.

Este episodio también traerá heladas, no intensas, pero sí tardías en zonas de la meseta norte y áreas montañosas, lo que podría afectar a algunos cultivos.

Las precipitaciones persistirán en el extremo norte, el este peninsular y Baleares, donde podrían ser intensas y seguirá la nieve a partir de unos 800 a 1.000 metros, con acumulaciones importantes en áreas de montaña.