España afrontará la próxima semana un calor inusual por la presencia de masas de aire "extraordinariamente cálidas"

En los próximos días podrán alcanzarse valores superiores a los más máximos registrados en estas fechas

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España afrontará la próxima semana un calor inusual debido a la presencia de masas de aire "extraordinariamente cálidas" con temperaturas más propias del verano que de abril, que podrían llevar los termómetros a valores récord para estas fechas: se prevén más de 30 grados en numerosas ciudades, incluida Bilbao y hasta 35 grados en Zaragoza y Sevilla.

En los próximos días podrán alcanzarse valores superiores a los más máximos registrados en estas fechas, en el período 1991-2020, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En 2023 hubo otro episodio con calor de verano en el mes de abril, recuerda la autoridad meteorológica.

La próxima semana será muy cálida para la época del año en la mayor parte del país, según la Aemet. Por las tardes, sin embargo, podrá haber chubascos dispersos acompañados de tormenta, en zonas del interior.

Las temperaturas durante los próximos días seguirán siendo "extraordinariamente altas: podrían alcanzar valores de récord para estas fechas", de acuerdo a las predicciones de la Aemet.

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La previsión semanal

El lunes apenas variarán en buena parte del país, salvo en Canarias que bajarán de forma clara, pero el martes se prevé un ascenso de las temperaturas en casi toda la península, que podría ser notable en el caso de las máximas del litoral norte.

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El martes en ciudades peninsulares como Jaén podrán alcanzarse 34 grados y Sevilla, 35.

En el interior peninsular, Palencia y Zamora podrán llegar el martes a 30 grados. En Zaragoza, Granada, Ciudad Real o Toledo los termómetros podrán subir hasta 32 grados.

En otras ciudades como Lleida, Logroño y Córdoba las máximas ese día podrán subir hasta los 31 grados. También se llegará a 31 grados en la costa cantábrica en ciudades como Bilbao.

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El miércoles se prevé un descenso de las temperaturas máximas en la mitad oeste, que puede ser notable en el oeste de Galicia, aunque subirán en la mitad este y Baleares.

Ese día podrán alcanzarse 35 grados en Zaragoza y 33 en Lleida y Granada. En otras ciudades como Huesca, Jaén o Logroño se llegará a los 30 grados, y en Ciudad Real hasta 31 grados. En Albacete se alcanzarán 32 grados.

En el Mediterráneo el miércoles se llegará también a 32 grados en ciudades como Murcia.