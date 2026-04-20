Se espera cierta inestabilidad en la que se prevé la formación de tormentas localmente fuertes y con granizo

En los próximos días podrán alcanzarse valores superiores a los más máximos registrados en estas fechas

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Después de un fin de semana en el que se han podido vivir temperaturas propias del verano, en los próximos días la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de la llegada de una masa de aire de origen subtropical llegará a España.

La AEMET ha indicado que lo "notaremos por el polvo en suspensión que traerá consigo" y también por unas temperaturas "muy por encima de lo normal". Además de esto, se espera cierta inestabilidad en la que se prevé la formación de tormentas localmente fuertes y con granizo.

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Se esperan altas temperaturas

España afrontará la próxima semana un calor inusual debido a la presencia de masas de aire "extraordinariamente cálidas" con temperaturas más propias del verano que de abril, que podrían llevar los termómetros a valores récord para estas fechas: se prevén más de 30 grados en numerosas ciudades, incluida Bilbao y hasta 35 grados en Zaragoza y Sevilla.

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En los próximos días podrán alcanzarse valores superiores a los más máximos registrados en estas fechas, en el período 1991-2020, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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El martes en ciudades peninsulares como Jaén podrán alcanzarse 34 grados y Sevilla, 35. El miércoles se prevé un descenso de las temperaturas máximas en la mitad oeste, que puede ser notable en el oeste de Galicia, aunque subirán en la mitad este y Baleares.

Predicción del lunes 20 de abril

Para la jornada de este lunes 20 de abril, se esperan tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo, en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Descenso notable de las temperaturas de hasta más de 6 grados, en Canarias.

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La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales. En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Se prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. Se espera un descenso de las temperaturas máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto; las mínimas subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y variarán poco en las demás zonas. En Canarias las temperaturas descenderán de forma generalizada, incluso de manera notable (más de 6 grados).

El viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado