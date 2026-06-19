Hoy, viernes 19 de junio, además de calor, se espera nubosidad y algunas tormentas durante la tarde

Según 'Meteored': "Probablemente estemos ante una ola de calor extraordinaria"

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Este fin de semana se dará la bienvenida al verano con unas temperaturas muy propias de esta temporada estival. Los termómetros van a continuar disparados, en gran parte, por esa llegada de masa sahariana que dejará un ambiente de lo más seco y cálido, no solo durante el fin de semana, sino también a principios de la semana que viene.

Entre estos días que nos esperan de calor intenso hoy, viernes 19 de junio, se podrá destacar también abundante nubosidad que irá surcando todo el territorio peninsular, llegando a originarse tormentas por la tarde en algunos puntos del país.

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Tiempo para este viernes 19 de junio

Durante la jornada de hoy se pueden destacar intervalos de nubosidad abundante que van a ir surcando todo el territorio. Por la tarde habrá tormentas que se van a gestar sobre todo en zonas de montaña del interior y en el Tercio Norte Peninsular y, sin embargo, se presentarán cielos despejados en Cataluña, Baleares, en el entorno del Mar de Alborán y en el archipiélago canario.

Con temperaturas que un día más van a rozar los 40 grados a la sombra. En el Valle del Guadalquivir destacan los 38 de Sevilla, 37 en Granada, también en Murcia, en Zaragoza. En el Tercio Norte, las temperaturas sufrirán un ligero descenso.

Un fin de semana más que caluroso

Según 'Meteored', este fin de semana podría llegar la primera ola de calor del año "con previsión de que sea duradera y que tenga una gran intensidad".

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"Probablemente estemos ante una ola de calor extraordinaria que se va a iniciar justo cuando comienza el verano astronómico, el próximo domingo 21. Muy pendientes de las temperaturas que se irán alcanzando tanto este fin de semana como los primeros días de la próxima semana, con el pico previsiblemente de máxima intensidad el martes 23 de junio", han informado desde las redes de la plataforma meteorológica.

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Como bien ha informado el meteorólogo José Miguel Viñas, la ola de calor que comenzara durante el fin de semana, alcanzaría su pico el martes 23 de junio, dejando "temperaturas próximas a los 45 ºC".

"Las temperaturas en algunos lugares del interior peninsular podrían estar cerca de los 45 grados. Va a ser además una situación persistente la de las altas temperaturas tanto diurnas como nocturnas porque, aparte de esos altos valores que muchas zonas superan con holgura los 35 grados, tendremos noches cálidas e incluso tórridas extendiéndose por toda la península y también por Baleares. Por lo tanto una ola de calor previsiblemente muy intensa" ha mencionado desde las redes de 'Meteored'.