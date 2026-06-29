Las temperaturas volverán a situarse por encima de lo habitual para esta época del año

El calor, las lluvias y las tormentas pondrán este lunes en aviso a diez comunidades autónomas, con hasta 40 grados

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Estos días, la ola de calor que comenzó al inicio del verano, dijo adiós para dar paso a unas temperaturas más suaves. Aunque durante este fin de semana se haya podido disfrutar de grados alejados de aquellos 44 que indicaban los termómetros en semanas anteriores, el calor volverá reaparecerá con fuerza a lo largo de los siguientes días.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que este alivio térmico que ha dado lugar a tormentas y lluvias en diferentes puntos del territorio nacional, tendrá una duración limitada, ya que el organismo meteorológico apunta a un nuevo repunte de las temperaturas esta semana, con valores que volverán a situarse por encima de lo habitual para esta época del año.

Regreso del calor extremo a España

A lo largo del fin de semana, el sol ha sido el gran protagonista en la mayoría del territorio nacional. Sin embargo, el agua también se ha dejado ver. Este pasado domingo 28 de junio se registraron "chubascos de fuerte intensidad, tormentas con granizo grande y rachas de viento muy fuertes". De hecho, la AEMET se vio obligada a lanzar avisos naranjas y amarillos en Navarra, La Rioja y Aragón.

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La Aemet explica que desde el 29 de junio hasta el 5 de julio, "las temperaturas serán altas en la mayor parte del país". "Se alcanzarán valores superiores a los normales para la época del año, sobre todo en zonas del oeste, centro y sur", detalla.

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En concreto, este lunes 29 de junio se superarán los 34 grados en el interior de Gran Canaria. Asimismo, llegarán a los 36-38 grados en el cuadrante suroeste peninsular y los 38-40 grados en el valle del Guadalquivir.

Zonas de España más afectadas por el calor

Las zonas que se van a ver más afectadas por las temperaturas extremas en este nuevo repunte del calor n España son: Badajoz (39 grados), Córdoba (40 grados), Ciudad Real (37 grados), Sevilla (38 grados), Gerona (36 grados), Lérida (36 grados) y Toledo (36 grados).

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La entidad indica que lo más probable es que las precipitaciones "sean escasas en general", con "lluvias débiles en el Cantábrico". "Podrían producirse chubascos acompañados de tormenta en el interior, sobre todo del este peninsular", añade.

El organismo meteorológico explica que en la siguiente semana, la del lunes 6 de julio, la situación será similar. Según la predicción, "volvería a ser cálida en la mayor parte del país", con los termómetros al alza, pero con "chubascos frecuentes y acompañados de tormenta". Eso sí, la Aemet aclara lo siguiente: "Este pronóstico podría variar considerablemente en futuras actualizaciones".

Se espera un cálido mes de julio

Para mediados de mes, concretamente del 13 al 19 de julio, la entidad dice que "la incertidumbre es todavía mayor", aunque ha querido compartir un pronóstico del tiempo. "Se podrían presentar temperaturas en torno al promedio normal en el oeste y más cálidas en el este y Baleares".

Respecto al estado del cielo en estas fechas, la AEMET comenta que hay "posibilidad de chubascos y tormentas en el norte y mitad oriental peninsulares".