La Aemet prevé un descenso generalizado de las temperaturas máximas en toda la península, pero el calor no desaparecerá

Los termómetros volverán a superar los 35 grados en amplias zonas de la Península

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Las altas temperaturas darán una tregua este fin de semana en algunas zonas del país con la llegada de una DANA, que favorecería un cambio de masas de aire dejando un ambiente más estable con menos calor, según explica Meteored.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé así un descenso generalizado de las temperaturas máximas en toda la península, especialmente en puntos del centro y del este, que también podrán ir acompañadas de tormentas.

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Aunque en puntos de Valencia las máximas podrán caer entre seis y ocho grados, el calor no desaparecerá. Se prevé que se vuelvan a superar los 35 grados en amplias zonas de la Península, llegando a superar los 38 grados en Baleares, el valle del Ebro y áreas de Andalucía, Tajo y Segura.

Este viernes, menos calor y posibles tormentas

Para este viernes, la Aemet advierte de posibles chubascos, especialmente en el interior de la mitad norte peninsular, que vendrían acompañados de fuertes rachas de viento.

Baleares y Cataluña están en nivel naranja por altas temperaturas, mientras que Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana tienen aviso amarillo.

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Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana también están en alerta amarilla por lluvias y tormentas, y Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja por tormentas.

Un fin de semana con cielos despejados

El sábado, predominarán los cielos despejados en gran parte del país, aunque para esta tarde la Aemet prevé nubosidad en el noroeste peninsular y en zonas de montaña de la mitad norte.

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Las temperaturas máximas bajarán en los archipiélagos, los litorales mediterráneos y Andalucía occidental, pero subirán en el resto, con ascensos notables en el norte de Galicia y el Cantábrico oriental.

La llegada de la DANA también favorecerá la llegada de una masa de polvo sahariano, en especial al sureste peninsular y Baleares.

El domingo predominará la estabilidad en gran parte del territorio, con cielos poco nubosos, despejados o con nubes altas en la mayor parte de la Península. Las temperaturas bajarán en el oeste y noroeste, pero subirán en el extremo nordeste, Baleares y litorales del sur.