Raúl Vicente, bombero forestal y autor del libro 'Hermano Fuego', ha concedido una entrevista a 'Informativos Telecinco'

Incendio en Los Gallardos, Almería| 11 fallecidos y 23 personas desaparecidas en una zona con muchas casas diseminadas

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AlmeríaTragedia en la zona almeriense de Los Gallardos. Un devastador incendio ha dejado, por el momento, 11 muertos y 23 personas desaparecidas en una zona con muchas casas diseminadas. La mayoría de las víctimas mortales de este voraz incendio han fallecido atrapadas en sus coches particulares.

Algunos de los fallecidos han sido localizadas en el interior de sus coches, donde intentaron desesperadamente emprender una huida de las llamas, que impulsadas por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que han complicado enormemente el trabajo de los bomberos, han arrasado con la zona.

Recomendaciones ciudadanas en caso de ser sorprendido por un incendio de dicha magnitud

Por eso, en 'Informativos Telecinco' hemos tenido la oportunidad de hablar con Raúl Vicente, bombero forestal y autor del libro 'Hermano fuego'. En la conversación, este bombero forestal ha ofrecido una serie de consejos dirigidos a la ciudadanía en caso de ser sorprendido por un incendio de estas magnitudes.

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Raúl Vicente, bombero forestal y autor del libro 'Hermano Fuego', explica cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los equipos de extinción y ofrece una serie de recomendaciones para la ciudadanía cuando un incendio amenaza núcleos habitados.

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El experto señala que la actuación cambia radicalmente cuando un incendio forestal llega a afectar a viviendas. “Cuando se mete en propiedades y especialmente en viviendas, ya pasa a otro matiz. Ya no es un fuego forestal y entra la Protección Civil como plano prioritario”, explica. En ese momento, la intervención deja de depender únicamente de los bomberos forestales y pasa a convertirse en un trabajo multidisciplinar en el que participan otros cuerpos de emergencias, como los bomberos urbanos, la Guardia Civil y los servicios de Protección Civil.

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Uno de los aspectos más delicados durante estas emergencias es decidir entre evacuar a la población o recomendar el confinamiento. Según el bombero forestal, el momento en el que se toma esa decisión puede resultar determinante. “Una evacuación, incluso aunque sea voluntaria, tiene que ser siempre con mucho tiempo. Tiene que hacerse cuando uno piensa: ‘¿Para qué me voy si todavía no hace falta?’. Ese es el momento de irse”, afirma.

Por el contrario, esperar hasta que el fuego está demasiado cerca puede convertir la huida en una situación de alto riesgo. “Si te quieres ir cuando empiezas a estar asustado y te ves el fuego encima, es más probable que te pueda pasar lo que ocurrió”, advierte, en referencia a las personas que intentan escapar en el último momento y quedan atrapadas por las llamas.

¿Qué hacer si nos sorprende un incendio en nuestra vivienda?

En el caso de que una persona sea sorprendida por un incendio mientras permanece en su vivienda, Vicente recomienda mantener la calma y evitar abandonar la casa precipitadamente. “Lo que puedes hacer es preparar la vivienda en el último momento, eliminando en el exterior aquello que pueda arder y favorezca la propagación del fuego”, explica. Además, recuerda que las viviendas suelen ofrecer una mayor resistencia al avance de las llamas que el propio entorno forestal. “Incluso en el peor de los casos, puede ocurrir que cuando la casa empiece a arder, el frente principal del incendio ya haya pasado, y esa sea una situación más favorable”.

Por ello, insiste en que “lo último que hay que hacer es huir en el último momento hacia ninguna parte”. Solo considera recomendable abandonar el refugio si existe un lugar seguro perfectamente identificado, como una zona despejada o una instalación preparada para ello.

El bombero forestal también explica que, durante una emergencia de estas características, los equipos de extinción deben priorizar siempre la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios profesionales. “Puede ocurrir que algunas propiedades no sean defendibles”, reconoce. En esos casos, los efectivos solo pueden intervenir cuando disponen de una zona segura desde la que trabajar. Habitualmente, las labores de protección de viviendas se realizan mediante camiones autobomba y tendidos de mangueras con el objetivo de minimizar el impacto del fuego sobre las construcciones.

El sector primario,

Además, el autor de 'Hermano fuego' ha aprovechado para denunciar el abandono que sufre el sector primario, motivo por el que las llamas y los incendios pueden alcanzar este nivel de peligrosidad, y ha aprovechado para invitar a la ciudanía a reflexionar sobre el abuso de la industria.

Más allá de la respuesta inmediata, Vicente considera que la verdadera solución pasa por reforzar las políticas de prevención. En su opinión, el abandono del medio rural y del sector primario ha incrementado el riesgo de grandes incendios. “Le hemos dado la espalda al sector primario. Si tuviéramos las fincas bien cuidadas, hablaríamos de otro contexto”, sostiene.

A este problema se suma el cambio climático, que favorece incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Sin embargo, el bombero considera que la responsabilidad no recae únicamente en las administraciones públicas. “Es un problema de administraciones, pero también es un problema de sociedad”, afirma.

Como propuesta de futuro, Vicente apuesta por una transformación del modelo de gestión del territorio y por impulsar un sector primario comprometido con el cuidado del entorno: “Hace falta una transformación social mirando al sector primario, cuidándolo de otra manera y fomentándolo, pero fomentando a la gente que cuida de verdad el territorio”.

El calor, el viento y los suelos secos, factores "determinantes" del fuego

Por otro lado, el departamento meteorológico de 'Eltiempo.es' ha denunciado que la combinación de temperaturas muy altas, viento intenso, humedad extremadamente baja y suelos muy secos han sido "determinantes" en la evolución del incendio de Los Gallardos.

El calor favorece la pérdida de humedad de la vegetación, especialmente del combustible fino (pastos, matorral bajo y restos vegetales), que puede arder con mucha facilidad. A esto hay que sumar una humedad relativa por debajo del 10%, un valor muy bajo que indica una atmósfera extremadamente seca.

A su vez, el viento ha sido otro factor clave en la propagación tan rápida de las llamas. Hay que destacar que este viernes se espera un viento del suroeste durante buena parte de la jornada, con velocidades de 25 a 30 kilómetros por hora (km/h) y rachas que por la tarde podrían superar los 40 a 45 km/h.

Desde 'Eltiempo.es' se ha incidido en que la previsión para este viernes es "especialmente complicada" para la zona, ya que se esperan máximas de en torno a los 40ºC, humedad relativa muy baja y viento moderado con rachas fuertes durante las horas centrales y la tarde.

En lo que respecta a la noche, esta no será especialmente beneficiosa para las labores de extinción. Según el 'Eltiempo.es', las mínimas no bajarán de 23 a 25ºC. "Cuando las noches son cálidas y la humedad no aumenta lo suficiente, la vegetación no logra rehidratarse bien y el incendio puede seguir activo o reactivarse con más facilidad al día siguiente", ha apuntado.

De cara a los próximos días, la evolución seguirá muy condicionada por el calor acumulado, la sequedad del terreno y cualquier repunte del viento. "Aunque una bajada de la intensidad del viento ayudaría, el riesgo seguirá siendo elevado mientras continúen las temperaturas altas, la baja humedad y el combustible vegetal tan seco", resumen desde 'Eltiempo.es'.