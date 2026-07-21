Un reventón térmico provoca graves destrozos en L'Hospitalet: árboles arrancados y fachadas dañadas

Un reventón térmico deja daños en L'Hospitalet

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En L'Hospitalet de Llobregat los destrozos provocados por el violento episodio de viento siguen siendo visibles, fachadas y tejados sufrieron desprendimientos, decenas de árboles fueron arrancados de cuajo y numerosos vehículos resultaron dañados.

La avenida afectada se convirtió en un auténtico caos, aún pueden verse los restos de los árboles que fueron arrancados de raíz y varios coches y motocicletas con importantes desperfectos. En algunos puntos, los servicios de emergencia tuvieron que cortar árboles con el tronco partido que invadían la calzada para restablecer la circulación.

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Uno de los ejemplos más visibles es el de una motocicleta cuya parte delantera quedó completamente destrozada tras el paso del vendaval.

Un banco sepultado por las ramas

Los daños también son evidentes en unas instalaciones deportivas de la localidad, un banco de madera quedó completamente enterrado bajo una montaña de ramas. Por fortuna, en el momento del incidente no había nadie sentado. El episodio se produjo sobre las 18:30 horas, una circunstancia que evitó consecuencias mucho más graves.

El vendaval apenas duró dos minutos y medio, pero fue suficiente para causar importantes daños materiales. Los vecinos describen cómo el cielo se oscureció de forma repentina y comenzó una ligera lluvia que apenas duró unos segundos antes de que llegara una violenta racha de viento: "Empezó a llover unos 30 segundos. Caían cuatro gotitas, pero muy pocas. Estaba todo muy negro." "Mucho aire, con una fuerza espectacular. Empezó a girar y todos los árboles volaban."

Un reventón térmico con rachas de hasta 80 km/h

Los expertos atribuyen el episodio a un reventón térmico, un fenómeno meteorológico que también afectó a otras zonas, como en localidades de Valencia. Este tipo de episodios se caracteriza por una corriente de aire descendente muy intensa que, al impactar contra el suelo, se expande con enorme violencia, generando rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Los meteorólogos recuerdan que estos reventones son prácticamente impredecibles. Se forman de manera muy rápida, afectan a zonas muy concretas y pueden provocar importantes desperfectos en cuestión de segundos.

Los daños en L'Hospitalet ,árboles arrancados, terrazas destrozadas y mobiliario urbano afectado, reflejan la enorme fuerza de un fenómeno que muchos vecinos aseguran no haber visto nunca: "Ha sido algo tremendo, que nunca habíamos visto en la vida."

Según el meteorólogo Alfons Puertas es debido a la aceleración del aire: "Se acelera de una manera brutal, y puede ocasionar desperfectos graves en superficies". Aunque su duración es muy breve, los expertos advierten de que este tipo de fenómenos extremos podrían ser cada vez más frecuentes en un contexto de temperaturas más elevadas y una atmósfera con mayor energía disponible.