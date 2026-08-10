Se espera un aumento generalizado de las temperaturas, aunque más intenso en el centro, sur y nordeste peninsular

Se extenderán noches tropicales y tórridas con mínimas de 25 grados, además de polvo en suspensión que afectará al sur, pudiendo incluso alcanzar puntos del norte peninsular

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Un nuevo domo de calor podría llegar a España esta semana, dejando máximas de hasta 43 grados, noches muy cálidas y calima en buena parte del país, ha explicado Andrea Danta, meteoróloga de Meteored España. Durante esta última semana de canícula, se espera un aumento generalizado de las temperaturas, aunque más intenso en el centro, sur y nordeste peninsular, un calor que también podrá formar tormentas en el interior.

Aunque el ascenso de las temperaturas se notará de forma gradual, entre el miércoles y el jueves los termómetros registrarán valores máximos. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado avisos, sobre todo de cara al eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto.

El jueves será el día más caluroso del episodio de calor, con temperaturas que se dispararán en el sur y el interior peninsular, según predicciones. En el valle del Guadalquivir se podrán alcanzar los 43 grados y en el valle del Ebro, rozar los 41 grados. En zonas del interior de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se superarán los 40 grados.

Durante la jornada del viernes se mantendrán temperaturas muy elevadas, especialmente en el valle del Ebro, mientras que el descenso térmico será más notable en el norte y oeste de la península.

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Calor extremo también durante la noche

Durante las noches tampoco existirá un alivio térmico, pues se extenderán noches tropicales y tórridas con mínimas de 25 grados o más en puntos de Murcia, Valencia y Alicante, así como en Málaga, Almería y otros puntos del litoral mediterráneo.

Durante la madrugada del jueves, las mínimas más elevadas afectarán a zonas del este y sur peninsular, mientras que la noche del jueves al viernes será todavía más cálida, con valores superiores a 20 grados en zonas del interior y mínimas de casi 25 grados en zonas del Mediterráneo y Baleares.