La Aemet advierte que en algunas zonas del país las nubes podrían tapar el eclipse solar total del próximo día

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El próximo 12 de agosto, día del eclipse solar, los cielos estarán nubosos o cubiertos en el área cantábrica, con mayor incertidumbre en Galicia y Alborán, y habrá intervalos de nubes de evolución en Andalucía oriental y el tercio este que podrían "interferir" en la visualización del fenómeno.

Así lo ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que elabora desde este viernes un boletín especial diario con la predicción meteorológica general, información sobre fenómenos meteorológicos adversos y el pronóstico del peligro de incendios, e incluye la predicción de la nubosidad, parámetro clave para observar el eclipse.

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En su primer boletín prevé para la tarde del día 12 que "se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África".

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Intervalos nubosos que podrían dar una oportunidad

En Canarias "se darán intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve" y habrá "cielos despejados en general en el resto del país". En su predicción general, avanza que ese día el tiempo vendrá "marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados" y "únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos".

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No obstante, puntualiza que durante la tarde se formarán "intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este", que podrían "interferir en la visualización del eclipse".

Esa nubosidad podría conllevar "alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos y Sistemas Béticos orientales", ha precisado. "Por lo demás no se prevén precipitaciones" mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y despejados en el resto.

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Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país y solo habrá descensos ligeros en el Estrecho, norte de Galicia y Cantábrico. Además, se superarán los 35 grados en la mayor parte del interior salvo el norte de Galicia y cantábrico, así como en Baleares y localmente en Canarias. Soplará un viento flojo en general en la península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y litorales de Galicia mientras que en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

En la franja horaria en la que se producirá el eclipse aparecerán las nubes

En su previsión de nubosidad, detalla que al final de la tarde, "en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán". Asimismo, "se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África".

En Canarias habrá "intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve" y habrá "cielos despejados en general en el resto del país". La Aemet proporciona las predicciones de nubosidad a través del visualizador del Instituto Geográfico Nacional: https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026.

Además, señala que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) en la península y Baleares presentará "niveles elevados", "muy alto" o "extremo" en la mayor parte del territorio excepto en zonas de Galicia, Cantábrico, Murcia y Andalucía, en nivel moderado, igual que en Canarias.