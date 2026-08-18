En 'A Beautiful Obsession', el técnico catalán se confiesa sobre cómo ha afrontado estos últimos dos años tan complicados tanto en el terreno personal como profesional

El íntimo homenaje de la hija de Pep Guardiola tras su despedida del Manchester City: "Muy difícil de expresar con palabras"

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Pep Guardiola ha pasado gran parte de su vida intentando mantener una línea muy clara entre el entrenador y la persona. En el terreno de juego ha mostrado su carácter, sus obsesiones, sus enfados y una pasión casi inagotable por el fútbol, pero su vida privada ha permanecido durante años protegida. Ahora, sin embargo, el técnico catalán ha dejado entrar a las cámaras en una parcela de su mundo hasta ahora prácticamente inaccesible.

Guardiola se ha sincerado como nunca en medio de uno de los periodos más difíciles de su vida, marcado por su divorcio de Cristina Serra, el desgaste de sus últimos años en el Manchester City y una sensación de soledad por la que llegó a plantearse su continuidad en el fútbol.

Es esa faceta mucho más vulnerable la que sale a la luz en 'A Beautiful Obsession', la nueva docuserie de Prime Video que sigue los dos últimos años de Guardiola al frente del Manchester City.

Dirigida por el cineasta ganador del Oscar y del BAFTA Kevin Macdonald, la producción consta de cuatro episodios y ofrece acceso a vestuarios, reuniones, conversaciones internas y momentos personales del entrenador que normalmente quedan fuera de los focos. Los cuatro capítulos se estrenan este próximo miércoles, 19 de agosto, sin embargo, ya han salido a la luz algunas partes.

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Sus declaraciones sobre su divorcio

Entre todas las revelaciones hay una que sobresale por encima del resto: la manera en la que el entrenador habla por primera vez de su ruptura matrimonial.

Guardiola, que no solo confirma el fin de su matrimonio con Cristina Serra, también explica delante de sus jugadores cómo se siente al respecto, revelando los motivos de su divorcio.

Todo ocurre, tal y como se ve en las imágenes, en pleno vestuario después de una derrota ante la Juventus en la Champions League, en diciembre de 2024, en una de las etapas más complicadas que atravesó el Manchester City.

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Guardiola, visiblemente afectado, decide sincerarse con el equipo: "Me voy a divorciar de la mujer más bella de este mundo. De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones", explica, desvelando así el motivo por el que decidieron romper su matrimonio aunque sin entrar en detalles sobre cuáles fueron exactamente esas "muchas razones".

La docuserie también deja al descubierto hasta qué punto el desgaste personal y profesional terminó mezclándose. En otro momento, Guardiola estalla contra sus jugadores después de una actuación que considera inaceptable.

"Yo vivo mi vida, mi divorcio… y mi familia está lejos por todos vosotros. ¿Y qué recibo a cambio? La puta actuación que habéis hecho, todos vosotros. Es una vergüenza, chicos. Joder, estoy realmente jodidamente harto. Cuando veo eso, me siento agotado. Vacío. Quiero dejarlo. Me siento solo", llega a decir.

30 años de historia con Cristina Serra

La historia de amor entre Pep Guardiola y Cristina Serra se remonta mucho más atrás de su boda. Ambos se conocieron cuando eran muy jóvenes y mantuvieron una relación de aproximadamente tres décadas antes de contraer matrimonio en 2014, en una ceremonia civil celebrada en Matadepera. Juntos tienen tres hijos: María, Màrius y Valentina.

Durante años formaron una de las parejas más discretas del mundo del fútbol. Serra acompañó a Guardiola durante sus diferentes etapas profesionales y también durante su salto a Inglaterra, cuando el técnico asumió el banquillo del Manchester City en 2016.

La separación trascendió públicamente en enero de 2025, aunque se situaba a finales de 2024. Fuentes próximas al entrenador confirmaron entonces que la pareja había decidido poner fin a su relación después de más de 30 años juntos y tres hijos en común. Ambos habían tratado de mantener la decisión alejada del foco mediático.

Una de las circunstancias que rodearon aquel momento fue la distancia física que ya existía entre ambos. Cristina había regresado a Barcelona, donde desarrolla su actividad vinculada al mundo de la moda, mientras Guardiola continuaba volcado en el Manchester City. Por aquel entonces, Serra sí se pronunció al respecto, pero Guardiola no lo había hecho, de ahí que, ahora, sus palabras hayan llamado tanto la atención.