Gibraltar ganará otros 47.000 metros al mar para construir 2.300 viviendas

Las obras de demolición necesarias para dar paso a la construcción del nuevo relleno comenzarán a finales de esta semana

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El Gobierno de Gibraltar ha anunciado este martes que ganará al mar otros 47.000 metros cuadrados con rellenos en el Westside a fin de obtener el suelo para construir un desarrollo residencial de 2.300 viviendas.

En una nota de prensa difundida este martes, el Gobierno gibraltareño confirma que los rellenos en Westside, aprobados por la Comisión de Desarrollo y Planificación el 28 de mayo pasado, se destinarán a un desarrollo residencial que promoverá exclusivamente vivienda asequible.

Las obras de demolición necesarias para dar paso a la construcción del nuevo relleno en la mitad norte del puerto interior, frente a Westview Park, comenzarán a finales de esta semana y está previsto que duren aproximadamente dieciocho meses.

"No habrá ningún componente residencial privado ni destinado al mercado libre"

Las autoridades gibraltareñas subrayan que "no habrá ningún componente residencial privado ni destinado al mercado libre, y ninguna parte del desarrollo residencial se venderá a precios comerciales. Las viviendas se entregarán a los gibraltareños mediante los planes de vivienda asequible del Gobierno, del mismo modo que las promociones construidas gracias a anteriores rellenos marítimos en la misma zona".

Una parte de las 2.300 viviendas estará destinada a pensionistas, lo que liberará viviendas públicas de alquiler de mayor tamaño para familias en crecimiento.

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En la nota, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, recuerda que el Peñón "siempre ha crecido creando los terrenos que su población necesita" y explica que estos "se están creando para la población de Gibraltar y para nadie más".

Posibles delitos contra la ordenación del territorio

En mayo de 2025, tras una solicitud de la organización Verdemar Ecologistas en Acción, la Fiscalía de Algeciras trasladó a un juzgado una denuncia por los rellenos del megaproyecto urbanístico Eastside de Gibraklar, que contempla un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras, ganando más de 300.000 metros cuadrados al mar.

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La denuncia considera que estos rellenos podrían constituir posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medioambiente.

El pasado marzo, Verdemar Ecologistas en Acción denunció que las partículas en suspensión derivadas de estos rellenos estaban "poniendo en jaque los caladeros de La Atunara" y pidió a la ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que se evaluase el impacto de estos vertidos.