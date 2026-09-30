El Servicio Meteorológico de Cataluña ha registrado acumulados intensos especialmente en el noreste de la comunidad de más de 90 litros por metro cuadrado

A primera hora del miércoles, Protección Civil ha desactivado la alerta INUNCAT, que se ha mantenido activa durante toda la madrugada

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Un temporal de lluvias intensas ha descargado con fuerza este martes en Cataluña, dejando importantes inundaciones y problemas en la movilidad, especialmente en zonas del litoral y prelitoral central. Después de una tarde marcada por numerosas incidencias, se prevé una jornada de miércoles con condiciones más estables.

Protección Civil ha desactivado ya la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT), que se ha mantenido activa durante toda la madrugada de este miércoles.

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El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha registrado acumulados intensos especialmente en el noreste de la comunidad, sobre todo en la comarca del Baix Empordà, donde se han llegado a registrar más de 90 litros por metro cuadrado en tres horas. Estas lluvias torrenciales han dejado importantes inundaciones y problemas en la movilidad.

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La población de la zona ha recibido un mensaje Es-Alert en el que se desaconsejaban los desplazamientos innecesarios y el acercamiento a ríos o barrancos. También se pedía no bajar a sótanos, así como se ha recomendado que se subiera a pisos superiores en caso de entrar el agua.

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El SMC mantiene un aviso por precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en el Alt y Baix Empordà hasta la madrugada de este miércoles, y, con menor probabilidad, en el litoral de Barcelona y Girona. Unas tormentas intensas que hoy se desplazan hacia el tercio norte peninsular, especialmente hacia la zona del Cantábrico.

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Alertas e incidencias por las fuertes lluvias

El teléfono de Emergencias 112 ha recibido un total de 1.768 llamadas por incidencias hasta las 21:00 horas debido a las fuertes precipitaciones. Del total, un 34,2 % se produjeron en el Barcelonès y un 27,63 % en el Vallès Occidental. Los municipios desde los que se recibieron más llamadas fueron Barcelona, donde se han registrado un total de 345, seguido de Sant Cugat del Vallès con 275.

Los Bomberos de Cataluña, por su parte, han recibido 864 avisos por servicios relacionados con el temporal. El servicio más destacado ha sido el rescate de una mujer y un bebé que habían quedado atrapados en la riera de Canyars, en Gavà, en la provincia de Barcelona y que fueron trasladas al Hospital de Sant Boi.

El Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM) ha recibido un total de 67 alertas, con un total de 63 personas afectadas. Del total de personas heridas, el SEM ha atenido y trasladado a 14 personas: ocho heridos en estado menos grave y seis en estado leve.