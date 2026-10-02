10 comunidades autónomas continúan en alerta por las fuertes lluvias

AEMET alerta de “un temporal de lluvias" muy adverso en el tercio oriental peninsular y Baleares: avisan de “crecidas súbitas” e “inundaciones”

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En la zona del Levante y Cataluña la noche del jueves y la mañana del viernes han estado marcadas por un fuerte temporal que ha provocado inundaciones, apagones e incluso confinamientos en algunas localidades.

Durante la noche del viernes la tormenta ha alertado a los vecinos de localidades como Alcanar en Tarragona, que han pasado la noche preocupados por las inundaciones y con "mucho miedo de los truenos y relámpagos". En este mismo municipio, durante la mañana del viernes sus habitantes han tenido que confinarse y refugiarse en plantas altas de sus hogares para evitar las riadas y cascadas que se han formado en las calles.

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En Tortosa, Santa Bárbara y otras localidades del Baix de Ebre, las lluvias han dejado más de 200 litros de agua por metro cuadrado provocando la crecida de barrancos e inundaciones que han imposibilitado la circulación por las calles y han dejado carreteras cortadas. Por otra parte, más de una veintena de vehículos se han quedado atrapados debido a las anegaciones: "Me he tenido que bajar del coche y abandonarlo".

Diez comunidades autónomas en alerta por lluvias

Muchas de las comunidades autónomas en alerta han recibido avisos rojos por fuertes lluvias y ráfagas de viento como es el caso de la localidad de Alcira, Valencia. En Gátova, otro municipio de la Comunidad Valenciana, las fuertes lluvias del jueves y viernes han inundado caminos creando ríos y cascadas "en cosa de una hora", tal y como ha mencionado el trabajador de una fábrica. Vicente Fernández, propietario de un almacén en la localidad ha explicado como la intensidad de las lluvias fue aumentando durante la jornada del jueves: "Empezó a llover cada vez más fuerte, el agua no cabía por la acequia".

El alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, ha explicado la intensidad del temporal al señalar que "ayer el agua bajaba como si fuera un barranco desde arriba de la montaña" y ha incidido en la excepcionalidad de la situación: "Superamos ayer los 114 litros que es una barbaridad para un pueblo como este". En este pueblo de apenas 400 habitantes, las lluvias han sido especialmente peligrosas por los recientes incendios en la zona: "Venimos ahora mismo de un incendio y por lo tanto nuestro monte no es capaz de absorber toda esa agua"

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"Empezó a llover cada vez más fuerte"

Muy cerca de Castellón de la Plana, en Almazora, los bomberos tuvieron que ir durante la noche casa por casa rescatando a los vecinos y achicando el agua que llegaba por encima de los tobillos. Las crecidas súbitas provocaron inundaciones en algunos hogares con gran rapidez dificultando así las labores de evacuación del agua: "El agua empezó a entrar por la puerta y por el patio, y empezó a inundarse toda la casa. Eran unas lluvias tan intensas que no daba tiempo a sacar el agua".

Camino a Tortosa la situación también era de peligro para los conductores ya que en algunos tramos el agua prácticamente alcanzó la altura de la ventanilla de algunos vehículos. Estas fuertes lluvias e inundaciones han llegado a triplicar en algunos puntos lo caído durante la dana.