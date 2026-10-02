Levantan el confinamiento en el sur de Tarragona, pero sigue la restricción de movilidad por lluvias

Un nuevo Es-Alert levanta el confinamiento por riesgo de inundaciones, pero mantiene la restricción de movilidad interurbana hasta las 20:00 horas.

Protección Civil y la Generalitat recomiendan evitar desplazamientos, no salir al exterior y no ir a buscar el coche ni bajar a sótanos

Compartir







Protección Civil ha enviado un nuevo ES-Alert a la población de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, en el sur de Tarragona, para levantar el confinamiento por riesgo de inundaciones, pero mantiene la restricción de movilidad interurbana hasta las 20:00 horas.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha pedido "mucha prudencia" ante la situación de inestabilidad meteorológica que afecta a Tarragona y ha recordado que, pese a haber levantado el confinamiento en el Montsià y el Baix Ebre, "el Plan Inuncat se mantiene activado". Parlon ha instado a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios y a seguir las indicaciones de Protección Civil.

La consellera ha advertido de que "las próximas horas todavía serán de inestabilidad y precipitaciones" y ha explicado que muchos municipios han superado los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. "La prioridad es proteger a las personas y minimizar los riesgos mientras se mantenga esta situación meteorológica", ha remarcado Parlon.

El Ayuntamiento de Tortosa, en el Baix Ebre, ha informado de que alargará hasta la medianoche el decreto de cierre de los centros educativos y los equipamientos municipales ante la alerta de persistencia de las lluvias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Protección Civil mantiene la alerta por chubascos y tormentas

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular. Ante el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos, Protección Civil aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

La AEMET ha informado de que este jueves dio comienzo un episodio marcado por la elevada inestabilidad causada por la entrada de aire frío en niveles medios/altos y un gran aporte de humedad del Mediterráneo, que afecta especialmente al ámbito este/noreste de la Península, así como a las Islas Baleares.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, para el domingo se espera el aislamiento de una dana al oeste peninsular, que dará continuidad al episodio de adversidad al menos hasta el domingo 4 de octubre y hará que se extiendan los chubascos y tormentas, aunque con menor intensidad que en el área mediterránea, a gran parte del territorio peninsular. El aislamiento y su posterior evolución presenta cierta incertidumbre, lo que conlleva variaciones espaciales y temporales en la localización de los máximos de precipitación.

Así, la AEMET recomienda un seguimiento de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas. Los chubascos podrán dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas. Además, advierte de que "la persistencia de chubascos intensos en zonas donde los acumulados han sido muy significativos eleva el nivel de peligro de la situación".

Durante el sábado, los chubascos fuertes o muy fuertes, incluso localmente con carácter torrencial, continuarán de forma persistente en litorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde podrán acumularse más de 100 l/m2 en 12 horas.

A lo largo del día la inestabilidad tenderá a generalizarse y los chubascos y tormentas podrían afectar a buena parte de la Península, con mayor relevancia y persistencia en zonas de realce orográfico y especialmente al sur del sistema central. Se espera también que puedan ser fuertes en el cuadrante noroeste, Baleares, el oeste de la meseta sur, Extremadura y el interior de Andalucía.

El domingo, la dana permanecerá al oeste peninsular haciendo que la situación de inestabilidad se mantenga. Hay posibilidad de que las precipitaciones continúen con carácter fuerte o muy fuerte en los litorales de Cataluña, y durante la jornada, se repitan los chubascos y tormentas en ambas mesetas y sistemas montañosos de la mitad norte.

De cara al comienzo de la semana que viene, en un contexto de creciente incertidumbre, la Península seguirá bajo la influencia de la dana, que posibilitara que continúen las precipitaciones y las tormentas en el interior peninsular y áreas de montaña, aunque la tendencia es a una progresiva estabilidad en la vertiente mediterránea debido al cese del flujo mediterráneo.