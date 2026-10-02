Las precipitaciones se extenderán por gran parte del país

Llegan las lluvias y el granizo: el calor se marcha en gran parte de la Península y llegan los grandes chubascos

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El otoño ha confirmado su llegada a la Península con fuertes lluvias y temporales en los últimos días, principalmente en la zona del Levante donde estos días las precipitaciones han provocado inundaciones y riadas. En L'Ametlla de Mar, Tarragona, las lluvias han acumulado más de 280 litros por metro cuadrado y se prevé que las precipitaciones continúen durante el fin de semana y se extiendan a otras zonas de la Península.

El mapa de avisos meteorológicos de España muestra alertas amarillas y naranjas por tormentas en buena parte del país, exceptuando Canarias y otras zonas del mapa puntuales. En aquellas áreas en las que, a lo largo de las jornadas del jueves y del viernes, ha habido fuertes lluvias que han provocado inundaciones, las precipitaciones continuarán durante el fin de semana. Sin embargo, se prevé que estas se generalicen también al resto del país, llegando a Madrid, Valladolid y algunos puntos de Extremadura

Tormentas más intensas a última hora del día

El clima otoñal, que se caracteriza por la inestabilidad del tiempo y las lluvias no dará tregua durante el fin de semana. Si bien lo peor ya ha caído en la zona del Mediterráneo, las lluvias más fuertes caerán en esta zona por la mañana durante el fin de semana. Por otra parte, en el resto de la Península, las lluvias serán más leves durante las primeras horas del día y se espera que, por la tarde, las tormentas se extiendan a buena parte del país.

Por otra parte, en relación a la temperatura, durante el fin de semana se espera un clima otoñal con temperaturas habituales para esta época del año. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados centígrados, excepto en algunas zonas como Sevilla, donde se espera un clima más cálido con temperaturas superiores a los 30 grados durante todo el fin de semana.