Europa Press Redacción Madrid 06 OCT 2026 - 17:29h.

La AEMET alerta a la Comunidad de Madrid con un nuevo aviso amarillo por lluvias y tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas máximas

Las lluvias seguirán presentes durante el lunes y las tormentas se cebarán con el este de Cataluña

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MadridLa red de Metro de Madrid ha sufrido a primera hora de la tarde cortes en tres tramos de las líneas 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), 4 (Argüelles-Pinar de Chamartín Línea) y 7 (Hospital del Henares-Pitis) del suburbano debido a acumulación de agua en las instalaciones por la tromba de agua caída en la capital.

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Nuevo aviso amarillo por lluvias

En concreto, los trenes de la L5 no circulaban desde las 16.15 horas entre las estaciones de Pirámides y Urgel, en ambos sentidos, por acumulación de agua, según ha informado la compañía metropolitana.

Por su lado, la Línea 4 está cortada entre las estaciones de Goya y Lista, también en ambos sentidos, desde poco después de las 16.30 horas, han indicado fuentes del suburbano.

En el caso de la Línea 7, la circulación estaba interrumpida desde esa misma hora entre las estaciones de García Noblejas y Cartagena, también en ambos sentidos, por la misma razón.

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La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este martes apunta a un nuevo aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la región desde las 16 horas, que irá acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas máximas y con mínimas sin cambios que se darán al final del día.