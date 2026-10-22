La Asociación Española de Consumidores ha alertado de posibles fiestas irregulares en Halloween que pondrían en peligro la seguridad de los ciudadanos

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Con el final de octubre llega una de las fiestas y de los eventos que más sensación causa en los últimos años. A final de mes se celebran las tradicionales fiestas del Día de Todos los Santos o del Día de los Muertos. Frente a esta tradición, otra importada se ha acabado abriendo hueco en la agenda española y muchos ciudadanos realizan diversos actos de consumo crecientes por la celebración de Halloween.

Es innegable que la popularidad de la noche de Halloween ha ido aumentando a lo largo de los años y sus formas de vivirla ha crecido gracias al número de fiestas que se celebran. Por eso, desde la Asociación Española de Consumidores han querido informar a los consumidores sobre los requisitos que deben reunir este tipo de fiestas para que sean seguras y evitar problemas ya detectados y denunciados en años anteriores.

Recomendaciones para acudir a una fiesta segura de Halloween

Las fiestas abiertas al público, ya sean con ánimo de lucro o gratuitas, deben disponer de autorización administrativa. Desde la Asociación Española de Consumidores se recomienda evitar las fiestas improvisadas o que carezcan de la correspondiente autorización y que en años anteriores se ha producido ocasionando riesgos para la seguridad de los consumidores y teniendo un desagradable riesgo de que la fiesta sea suspendida, incluso después de haber comenzado.

se recomienda o que carezcan de la correspondiente autorización y que en años anteriores se ha producido ocasionando riesgos para la seguridad de los consumidores y teniendo un desagradable riesgo de que la fiesta sea suspendida, incluso después de haber comenzado. En el ticket de entrada de la fiesta debe siempre aparecer información sobre el precio, el aforo del local y otras cuestiones relacionadas con las medidas adoptadas para garantizar la seguridad.

y otras cuestiones relacionadas con las Se debe contar con información previa sobre la existencia o no de barra libre, las horas de comienzo y finalización de la fiesta, y el menú completo en caso de que se ofrezcan cenas u otras comidas . También debe especificarse si la fiesta estará amenizada por algún tipo de actuación.

. También debe especificarse si la fiesta estará amenizada por algún tipo de actuación. La publicidad es vinculante, por lo que conviene guardar la invitación, el folleto explicativo o un pantallazo de la publicidad realizada a través de Internet para poder reclamar. También debe conservarse el ticket o entrada .

. También se recomienda verificar que la fiesta tenga concertada una póliza de seguros para poder responder en caso de pérdida o robo de los objetos depositados en servicios de guardarropa, u otros aspectos vinculados a la seguridad o a la cobertura de responsabilidades.

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Las hojas de reclamaciones son obligatorias en todos los locales donde se celebren este tipo de fiestas. Si tras solicitar las hojas de reclamaciones los responsables de la fiesta no las tuvieran o no quisieran facilitarlas, recomendamos avisar a la Policía Local, que está obligada a acudir y levantar atestado de tales circunstancias anómalas.

son obligatorias en todos los locales donde se celebren este tipo de fiestas. Si tras solicitar las hojas de reclamaciones los responsables de la fiesta no las tuvieran o no quisieran facilitarlas, recomendamos avisar a la Policía Local, que está obligada a acudir y levantar atestado de tales circunstancias anómalas. Si es usuario de material pirotécnico , lea y cumpla estrictamente las instrucciones del etiquetado. Los petardos, cohetes, o cualquier otro material pirotécnico, aparte de causar un molesto ruido, puede asustar a personas, en especial, a todos aquellos enfermos, personas que se encuentren conduciendo, realizando trabajos peligrosos, etcétera. Otros efectos indeseados del material pirotécnico son las: quemaduras propias o ajenas, incendios, lesiones o amputaciones en dedos, ojos, oídos, etc. Si es responsable de un menor, eduque a su hijo para que no recoja, use o manipule artificios pirotécnicos, pues suelen causar daños irreversibles.

, lea y cumpla estrictamente las instrucciones del etiquetado. Los petardos, cohetes, o cualquier otro material pirotécnico, aparte de causar un molesto ruido, puede asustar a personas, en especial, a todos aquellos enfermos, personas que se encuentren conduciendo, realizando trabajos peligrosos, etcétera. Otros efectos indeseados del material pirotécnico son las: quemaduras propias o ajenas, incendios, lesiones o amputaciones en dedos, ojos, oídos, etc. Si es responsable de un menor, eduque a su hijo para que no recoja, use o manipule artificios pirotécnicos, pues suelen causar daños irreversibles. Finalmente, se pide que existan controles por parte de las Administraciones Públicas con competencia en la materia para evitar que se puedan dar situaciones peligrosas.

Otras recomendaciones para celebrar Halloween de forma segura

Otra de las recomendaciones es que, durante esta festividad, la gente compre disfraces, máscaras, pelucas, maquillaje y artículos de decoración que cumplan con la normativa vigente. Se aconseja comprobar que los disfraces y artículos destinados al público infantil incorporan el marcado CE cuando resulte exigible, así como información sobre el fabricante o importador, la edad recomendada y las advertencias de seguridad.

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También se recomienda que se revisen los disfraces y que no incorporen piezas pequeñas que puedan desprenderse, elementos cortantes o cordones en la zona del cuello que puedan provocar accidentes.

que puedan desprenderse, elementos cortantes o cordones en la zona del cuello que puedan provocar accidentes. En el caso de las máscaras y caretas, es importante que permitan una ventilación adecuada y no dificulten la visión.

Asimismo, se pide que se mantengan los disfraces, las pelucas y los elementos decorativos alejados de velas, estufas y otras fuentes de calor con el fin de reducir el riesgo de quemaduras o incendios.

alejados de velas, estufas y otras fuentes de calor con el fin de reducir el riesgo de quemaduras o incendios. En relación con el maquillaje de fantasía , la Dirección General de Comercio y Consumo ha recordado la importancia de adquirir productos debidamente etiquetados, comprobar su estado y seguir las instrucciones del fabricante.

, la Dirección General de Comercio y Consumo ha recordado la importancia de adquirir productos debidamente etiquetados, comprobar su estado y seguir las instrucciones del fabricante. Para prevenir posibles reacciones cutáneas , se recomienda probarlos previamente en una pequeña zona de la piel.

, se recomienda probarlos previamente en una pequeña zona de la piel. En cuanto a las lentillas de colores o de efectos especiales , se aconseja adquirirlas a través de establecimientos sanitarios de óptica o distribuidores autorizados, con las debidas garantías de seguridad.

, se aconseja adquirirlas a través de establecimientos sanitarios de óptica o distribuidores autorizados, con las debidas garantías de seguridad. Y, ante el incremento de las compras en línea, se recomienda verificar la identidad del vendedor, desconfiar de las ofertas excesivamente llamativas y consultar las condiciones de devolución, los posibles gastos adicionales y los canales de atención al cliente.

se recomienda verificar la identidad del vendedor, desconfiar de las ofertas excesivamente llamativas y consultar las condiciones de devolución, los posibles gastos adicionales y los canales de atención al cliente. Además, se ha recordado que las compras a distancia realizadas por consumidores disponen, con carácter general y salvo las excepciones previstas legalmente, de un plazo de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de justificar la decisión.

Los productos nuevos cuentan, con carácter general, con una garantía legal de tres años frente a faltas de conformidad. Por ello, se aconseja conservar los tickets, las facturas y la documentación relacionada con la compra para facilitar el ejercicio de los derechos de consumo.