Procesiones de calabazas, queimadas, pasajes del terror y 'scapes rooms' en iglesias protagonizarán el Samaín gallego

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Calabazas iluminadas, procesiones de monstruos gigantes, hogueras, castañas, disfraces y hasta farolillos hechos con remolachas... Halloween no se celebra igual en toda Europa. Aunque la versión más popular de la fiesta está asociada a Estados Unidos, muchos países europeos conservan tradiciones propias vinculadas al final de la cosecha, el cambio de estación y la memoria de los difuntos. Algunas tienen raíces celtas y son mucho más antiguas que el Halloween estadounidense que conocemos hoy en día.

El Samhain o Samaín, una festividad celta que se celebra en Galicia e Irlanda

Aquí en España, podemos encontrar al Samhain (del gaélico) o Samaín, la festividad celta más importante, al marcar el fin del verano y de la temporada de cosechas, y el inicio del nuevo año celta. Antiguamente se creía que la noche del 31 de octubre se abría la puerta del mundo de los vivos y el de los difuntos. Por eso, la celebración incluía hogueras y rituales para ahuyentar a los espíritus malignos. A pesar de la influencia de Halloween, muchas localidades han mantenido un balance entre los aspectos tradicionales y la modernidad, realizando desde procesiones de calabazas o queimadas.

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En Galicia, sus raíces celtas hacen que cada año, el 31 de octubre, se celebre en esta Comunidad Autónoma el Samaín. Antiguamente era un ritual para ahuyentar y protegerse de los malos espíritus en la noche de los difuntos, pero hoy en día la celebración se mezcla con la fiesta moderna de Halloween. Se tallan calacús -calabazas- para crear linternas capaces de espantar a los fantasmas; las familias se reúnen en los tradicionales magostos -reuniones populares en torno a una hoguera para asar castañas-; y se honra a los difuntos. A la vez, niños y jóvenes se disfrazan y se organizan actividades en las que el terror es el protagonista.

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Por su parte, Irlanda es uno de los países más devotos de la noche de los muertos vivientes debido también a sus raíces celtas. En la cultura celta, la medianoche del 31 de octubre se celebraba una antigua festividad gaélica -Samhain- que marcaba el final de la cosecha, el comienzo del invierno oscuro y la vuelta a la vida de los espíritus. Actualmente, todavía hay celebraciones dedicadas al Samhain en Irlanda y las calles se decoran con las míticas Jack O’Lantern -calabazas y otros tubérculos iluminados y tallados con forma de cara para espantar a los espíritus-.

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La isla celebra de norte a sur más de 800 festivales con los mejores planes para la noche más terrorífica del año. Uno de ellos es Derry Halloween, en Irlanda del Norte, bautizado ya como el mejor y más grande festival de Halloween de Europa, que celebrará su 40º edición del 28 de octubre al 1 de noviembre en Derry-Londonderry. Otra de las grandes citas es el Festival de Puca, que se celebra del 29 de octubre al 1 de noviembre en Trim y Athboy, en el condado de Meath, donde se documentan las primeras huellas arqueológicas de la celebración de Samhain.

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Otros destinos europeos para vivir un Halloween diferente

Con motivo del fin de semana más terrorífico del año, Waynabox ha seleccionado distintas celebraciones europeas, además de la comentada en el anterior punto, que permiten descubrir una cara diferente de Halloween: desde el espectacular desfile de criaturas gigantes de Galway hasta una curiosa procesión nocturna en Somerset iluminada con farolillos de remolacha.

El desfile Macnas, en Galway (Irlanda) - Un ejército de monstruos gigantes toma las calles: Cada año la ciudad irlandesa de Galway acoge una de las celebraciones más espectaculares: el impresionante desfile Macnas. Este año se celebra el 40º aniversario de este espectáculo con una nueva edición titulada Fiáin. El domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30h, extrañas criaturas, marionetas y monstruos gigantes, personajes fantásticos, carrozas, artistas y músicos tomarán las calles de la ciudad. Más de 70.000 visitantes acuden cada año a ver esta procesión callejera llena de terror, magia y fantasía.

La Fiesta de los Muertos, en Bruselas - Seis días de Halloween con estética del Día de Muertos: Aunque pocos turistas lo saben, del 26 de octubre al 1 de noviembre se celebra en el barrio de Marolles de Bruselas la Fiesta de los Muertos, inspirada en el Día de los Muertos de origen mexicano. Durante seis días, quiénes visiten esta zona de Bruselas podrán disfrutar de conciertos, pirotecnia, decoración colorida inspirada en los altares mexicanos, talleres de manualidades y otras actividades ambientadas en Halloween, así como del gran desfile final, que tendrá lugar el sábado 31 de octubre.

Trick-or-treat, en Reino Unido - El Halloween de las películas, con 'trick or treat' y casas decoradas: En todo Reino Unido se celebra cada año la versión más americana de Halloween: los niños van por el vecindario para hacer el famoso ‘Truco o trato’, los jóvenes se disfrazan, las familias decoran las casas, se organizan eventos de terror y fantasía.

Guising, en Escocia - Disfraces y “guising”, el truco o trato que exige contar un chiste: El pasado celta de Escocia hace que todavía hoy en día sea tradición celebrar el Samhain, el Año Nuevo Celta. Durante la noche del 31 de octubre, las calles de Edimburgo se llenan de disfraces, hogueras y música en un ambiente muy festivo. La actividad más esperada por los niños es el popular ‘guising’, muy parecido al ‘truco o trato’ de las películas americanas, pero con la particularidad de que, en Escocia, los niños deben ganarse las golosinas cantando una canción, recitando un poema o contando un chiste para recibir su recompensa.

Punkie Night, en Somerset (Reino Unido) - Una procesión iluminada con farolillos de remolacha: En el condado de Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el último jueves de octubre se celebra la tradicional Punkie Night, una procesión nocturna para niños y mayores. Durante esta tenebrosa celebración, muy ligada a los orígenes de Halloween, los niños llevan punkies, que son unos farolillos elaborados con remolachas forrajeras en las que han tallado caras y formas geométricas. Al caer la noche, se organiza una procesión de lo más lúgubre, iluminada únicamente por la luz de las velas de los farolillos.

Otros países europeos celebran el equivalente a la fiesta española de Todos los Santos para honrar a los difuntos: Toussaint en Francia; Ognissanti y Commemorazione dei Defunti, en Italia; Dia de Todos os Santos, en Portugal; Allerheiligen/Totensonntag, en Alemania; Alla helgons dag, en Suecia; o Dušičky, en República Checa, el 2 de noviembre.