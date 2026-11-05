Amnistía Internacional ha confirmado el arresto y ha denunciado que el presidente Miguel Díaz-Canel trate de "silenciar las voces de periodistas

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La periodista Yoani Sánchez ha sido detenida este jueves por parte de las fuerzas de seguridad cubanas mientras abandonaba su vivienda en la provincia de La Habana y está en paradero desconocido, según ha denunciado el portal de noticias que dirige, 14ymedio.

Sánchez ha sido "secuestrada por la policía política este jueves a las 9.30 horas (hora local) cuando salía de su vivienda" en Plaza de la Revolució, municipio de la provincia de La Habana, ha denunciado el diario digital.

La periodista y activista contactó con sus compañeros de la redacción informándoles de la detención: "Logró enviar un mensaje en el que advirtió apenas con cuatro palabras de su situación. Desde entonces, no hay noticias de Sánchez", ha aseverado 14ymedio.

Amnistía Internacional ha confirmado el arresto: "Se denuncia la violenta detención de la periodista independiente Yoani Sánchez por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana", ha señalado en redes sociales Érika Guevara, directora de políticas y campañas de la ONG, quien ha acusado al Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel de tratar de "silenciar las voces de periodistas, quienes documentan y denuncian violaciones de Derechos Humanos".

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No es la primera vez que la reprimen en 2026

La detención del jueves no es un hecho aislado en la vida de Sánchez durante este año, según documentó CiberCuba, portal de noticias sobre Cuba, según informa Infobae.

En enero, agentes la interceptaron cuando se dirigía a una recepción en la residencia del jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y la escoltaron de vuelta a su domicilio con prohibición de salir.

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En marzo, un agente vestido de civil le impidió abandonar su edificio sin identificarse ni mostrar una orden legal. En septiembre la retuvieron en su casa junto a Escobar y otros activistas para evitar que asistiera a un acto en la embajada estadounidense, consignó el portal.

Otros dos periodistas de CubaNet detenidos la misma semana

El arresto de Sánchez se suma al de otros comunicadores independientes detenidos días antes. El lunes 2 de noviembre, la Policía interceptó en la vía pública a Adel Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet.

“Lo trasladaron a una unidad policial, lo interrogaron, le quitaron sus equipos, lo multaron y lo amenazaron con la cárcel”, declaró a Martí Noticias Arailaisy Rosabal, especialista del Observatorio Cubano de Libertad de Prensa y Expresión (OCLE).

A Bonne Gamboa le confiscaron teléfono, cámara y equipo de audio, y le impusieron una multa de 3.000 pesos al amparo del Decreto-Ley 370, la norma que el régimen usa para sancionar la difusión de información en plataformas digitales.

Un día después, el martes 3 de noviembre, fue detenida Camila Acosta, también colaboradora de CubaNet y corresponsal del diario ABC en La Habana. Los agentes la interceptaron cuando se dirigía con su mascota a una consulta veterinaria y la trasladaron esposada en una patrulla. Acosta quedó libre esa misma tarde, tras pasar varias horas detenida en la estación policial de Playa.