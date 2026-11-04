Las lluvias y el frío ponen en aviso a ocho CCAA, con Andalucía y Murcia en nivel naranja

La Aemet avisa de un cambio de tiempo en España: frío, heladas y lluvias intensas en estas zonas

Compartir







El mes de noviembre ha llegado con un drástico cambio de tiempo. Las lluvias, las tormentas y las bajas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que partes de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia alcanzarán el nivel naranja por precipitaciones, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, Almería; el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón tendrán nivel naranja por lluvias, además del litoral valenciano.

El resto de avisos por precipitaciones se dan en Cádiz y Granada; Alicante; Ceuta; y Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, hay avisos por tormentas en Cádiz y Ceuta; y por bajas temperaturas en Zamora y Guadalajara. De acuerdo con AEMET, mañana continuará la inestabilidad en puntos del litoral mediterráneo. De forma paralela, la entrada de aire subtropical por el suroeste inestabilizará el sur peninsular. Con esta situación, el organismo estatal espera cielos muy nubosos o cubiertos en el sur y sureste peninsular y Baleares. Además, también se espera la llegada de una masa de aire frío que pondrá en aviso a varias provincias por la bajada de temperaturas en los próximos días.

PUEDE INTERESARTE Los meteorólogos de la AEMET reaccionan ante un posible huracán caribeño en pleno mediterráneo

Bajón térmico entre 6-8 grados y lluvia en el Mediterráneo

Asimismo, apunta a la probabilidad de que se registren chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes en el Estrecho, Ceuta, los litorales de Alborán, del sureste y de la Comunidad Valenciana y Baleares. A últimas horas, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes en el litoral almeriense y murciano.

Por otro lado, también destaca que hay posibilidad de que se den lluvias, si bien débiles o moderadas, en los sistemas Béticos, el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. En los Pirineros, estas precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1500 metros (m). Por lo demás, los cielos estarán nubosos en el Cantábrico y se darán algunas lloviznas en el litoral. En el resto de la Península, se registrarán cielos poco nubosos o despejados y en Canarias, nubosos. En este archipiélago es probable que se den precipitaciones localmente fuertes.

PUEDE INTERESARTE Las Táuridas regresan en noviembre con un fenómeno que las diferencia de otras lluvias de estrellas

Además, la predicción recoge la posibilidad de que se registren brumas o bancos de niebla matinales en el extremo norte, las mesetas y algunas regiones del Mediterráneo y del tercio sur. En lo que se refiere a los termómetros, el organismo estatal ha explicado que las máximas bajarán en la mitad sur y que lo harán de manera más acusada en el sureste, Extremadura y el noroeste. En el resto del territorio peninsular y Baleares subirán. En líneas generales, las mínimas registrarán descensos salvo en el sur de Andalucía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, habrá heladas en las montañas de la mitad norte, la meseta norte, Sierra Nevada y puntualmente en la meseta sur. De hecho, las mínimas podrán ser de -6ºC en Parameras de Molina, Sanabria y otros puntos de Castilla y León. En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente. La predicción recoge que predominará el viento de componente este, de flojo a moderado, en el interior peninsular y en el Cantábrico; del este o nordeste en el Mediterráneo, con intervalos moderados y puntualmente fuertes desde el Ampurdán hasta Murcia, y del suroeste en Andalucía y Canarias.

¿Qué se espera para el jueves?

El jueves habrá una tendencia a un tiempo más estable, con cielos más despejados, pero a primeras horas todavía seguirán las precipitaciones en el tercio oriental peninsular, localmente fuertes y con tormenta en Cataluña.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las temperaturas en general comenzarán a subir, tendencia que continuará en los días siguientes y especialmente en el tramo final de la semana; Sin embargo, las noches seguirán siendo frías, especialmente en el norte peninsular, donde habrá heladas nocturnas tanto el jueves como el viernes.

Viernes y final de semana

A partir de estos días, el acercamiento de borrascas atlánticas podría dejar precipitaciones durante el fin de semana en el extremo occidental peninsular, especialmente en el noroeste.