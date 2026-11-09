Los vecinos de Ávila han recibido un mensaje Es-Alert para extremar las precauciones ante las fuertes lluvias

La doble borrasca Bruna y Charles van a poner a 11 comunidades españolas en alerta por lluvias y fenómenos adversos

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La borrasca Bruna azota el oeste peninsular tras abandonar el archipiélago canario. Allí las lluvias han dejado más de 100 litros por metro cuadrado en Tenerife, y vientos de 130 km/hora en Gran Canaria. Hoy, el frente sigue avanzando y zonas como San Fernando de Cádiz se preparan para posibles inundaciones. También se espera una tarde complicada en Huelva y la sierra norte de Sevilla.

En el Puerto del Pico, Ávila, las precipitaciones han dejado más de 43 litros por metro cuadrado hasta las 08:00 horas de la mañana. Después, pasó la alerta de naranja a amarilla. En definitiva, el lunes ha estado pasado por agua por esta borrasca que se encadenará a otra que llega el próximo miércoles.

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11 comunidades en alerta roja

La borrasca Bruna ha puesto a 11 comunidades en alerta tras entrar por el oeste peninsular. Lo que más preocupa ahora es la llegada de Charles el próximo miércoles. Esta última llegará por el suroeste y podría dejar fenómenos muy adversos en Andalucía y Extremadura, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora y acumulados de 200 litros por metro cuadrado.

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En Ávila ha arrancado a llover durante la mañana. Allí tienen una alerta roja por acumulaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado. Los vecinos ya han sido avisados con un mensaje Es-Alert con el objetivo de que se extremen las precauciones y evitar los desplazamientos. En Huelva, donde hay alerta naranja, podrían car hasta 80 litros por metro cuadrado hasta las 00:00 horas de la noche.