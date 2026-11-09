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La doble borrasca Bruna y Charles van a poner a 11 comunidades españolas en alerta por lluvias y fenómenos adversos

La doble borrasca eleva la inestabilidad con fenómenos adversos de lluvias en Andalucía y Extremadura
Varios viandantes sufren el embate del viento y la lluvia.. EUROPA PRESS - Archivo
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La península está inmersa de lleno en la borrasca Bruna, que está dejando intensas lluvias, mucho viento. Las incidencias han puesto en jaque a buena parte de España y va a seguir unos cuantos días más con la llegada de Charles, que provocará fenómenos adversos y alerta en 11 comunidades.

Más allá de lo que ya tenemos encima, la inestabilidad que mantiene los cielos cubiertos en gran parte del país, por el Atlántico se va acercando Charles, otra borrasca que amenaza con más sobresaltos.

A la borrasca Bruna que ha entrado por el oeste se le suma una nueva preocupación la llegada, este miércoles, de Charles, que llega por el suroeste y que podría dejar fenómenos muy adversos en zonas de Andalucía y Extremadura con vientos de 120 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de 200 litros por metro cuadrado.

Hasta entonces, estos son los avisos que nos encontramos este lunes y martes por lluvia o viento, principalmente en Galicia, Extremadura y Andalucía.

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