La Politécnica de Valencia no firmará acuerdos con entidades de Israel que "no condenen las violaciones de derechos humanos"

La Universitat Politècnica de Valencia (UPV), que hace días se sumó a las acampadas por Palestina, se compromete a no firmar ningún acuerdo con instituciones, universidades o centros de investigación israelíes que "no condenen de forma pública las violaciones de derechos humanos" y, además, no prorrogará el único acuerdo bilateral con Israel existente de becas de movilidad Erasmus KA171.