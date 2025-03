"Desde ayer yo no salgo de mi asombro y tengo un sentimiento de tristeza y de frustración, pero también de indignación y no quiero ni imaginarme cuál es el sentimiento que tienen que estar experimentando ahora las familias de las víctimas", se ha lamentado Bernabé, que ha recalcado: "Ahí está el número de llamadas, ahí, en esta pantalla, otra arriba, justo enfrente donde se celebró el Cecopi, con los puntos donde estaban llamando".

Por ello, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , que "ponga orden" y "libere a los valencianos del dolor que supone tener a Carlos Mazón de presidente de la Generalitat" porque "ya está bien": "Hemos estado cuatro meses escuchando a los responsables de la Generalitat decir que no tenían información, y ahora resulta que sabemos que tenían los avisos cada cinco minutos, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del SAIH, los correos electrónicos de la CHJ, las llamadas, los correos y las alertas de la Aemet y también las llamadas del 112". "¿Y qué hicieron? Nada, nada y no nos dijeron nada, eso es lo que pasó y hasta las 20.11 no se mandó el ES-Alert".

Asimismo, respecto a la declaraciones de este martes de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, de que no habían movilizado los equipos de bomberos para controlar los niveles del barranco porque no se puede fiar de las agencias estatales, ha replicado: "No sé de qué habla de ese día cuando no estaba aquí, estaba haciéndose fotos y dando premios a las 8 de la tarde, era la vicepresidenta del Consell, no sé qué lecciones de moralidad puede dar".