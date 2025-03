Ximo Esteve, artista fallero: "Somos Patrimonio de la Humanidad, pero nadie nos ayuda"

A sus 65 años, Ximo Esteve lleva dedicando toda una vida al gremio de los artistas falleros y este 2025 serán sus últimas fallas antes de jubilarse

Reconvertir la ciudad fallera en un "Disneyworld" que reúna a todos los agentes de la fiesta ha sido una de sus reivindicaciones: "Cuando venís la gente de fuera flipáis"

La DANA resuena en las Fallas 2025: ninots de barro, denuncia y el sentimiento de "quemar para resurgir"

Un artista fallero tarda alrededor de un año en construir una falla. Este año, algunos han tenido el reto de hacerlo en solo cinco meses. Y es el que el barro de la DANA también se llevó por delante más de 20 talleres falleros donde ha habido que trabajar a contrarreloj para salvar el año.

Pero el el lodo de la DANA solo ha sido un problema más de la extensa lista de adversidades a las que ya de por sí se enfrenta el gremio de los artistas falleros. De eso sabe bien Ximo Esteve, profesional por pura vocación desde hace 50 años. A sus 65, estas serán sus últimas Fallas antes de jubilarse de un trabajo al que llegó "de la manera más tonta", pero el que ha sido su vida y por el que ha dado tanto.

Por suerte, su taller no se vio afectado por la riada, ya que se encuentra en la capital, en concreto en Ciudad del Artista Fallero, el barrio que aglutina, aunque cada vez menos, a importantes y reconocidos artistas de la fiesta. Esteve, que ha sido presidente de la Federación de Gremios de Artistas Falleros, reconoce la difícil situación que vive el sector.

Llevamos dos golpes en cuestión de cuatro años

"Llevamos dos golpes en cuestión de cuatro años. La DANA pilló a los talleres que pilló, con toda la desgracia que supuso, pero el otro golpe nos dejó un año entero parados, sin saber qué hacer", explica el artista desde su taller a la web de Informativos Telecinco. En él trabajan cuatro personas y este año han sacado siete fallas, "de las cuáles muchas son pequeñitas, pero han salido", detalla.

Para Esteve, la palabra salario no existe, ya que sus ingresos dependen de muchos factores. "Yo no tengo sueldo fijo, no retiro una cantidad mensual. Hay meses en los que a lo mejor dispongo de una cantidad que gasto en comer y vivir, pero siempre va a disposición de los gastos de taller. Hay veces que acaba el año y lo que te queda tampoco es tuyo porque tienes que empezar de cero e invertir. El 19 de marzo queman fallas, yo hasta finales de mayo no veo un duro porque las comisiones falleras tardan lo suyo", explica.

Por otro lado, la incesante subida del precio de los materiales, mientras que los presupuestos por las esculturas han seguido congelados es otro de los grandes melones. Porque, tal y como denuncian, se están pagando fallas a los mismos precios que en el siglo pasado.

Falta de relevo generacional

Además, Esteve también critica una "competencia desleal" en el tema de precios y lamenta que no se haya conseguido una unificación del sector. "Yo he abogado por un baremo de precios mínimos para poder establecer el mínimo de lo que cuesta una figura. Si tú haces esa figura por 500 y a mí me cuesta 700 u 800 ya la hemos liado. Una pieza vale, pero que en todas fallas ocurra...", denuncia.

A ello se suma el otro gran reclamo del gremio: la falta de ayudas de parte de la administración. "Somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero no nos ayuda nadie. Padecemos y trabajamos de esto porque nos gusta, es puramente vocacional. Antes ayudaban algo, ahora nadie te da nada", lamenta.

La falta de relevo generacional es la otra pata de esta crisis. Esteve cuenta que cerrará su taller tras estas Fallas porque se jubila y tiene claro que nadie va a continuar el oficio en sus nave. "Mis hijos no han querido continuar el oficio porque saben lo sacrificado que es, cada uno tiene su trabajo", señala.

Reconvertir la ciudad fallera

Esteve cuenta que sí que existe una escuela donde hay gente que sale todos los años titulada. "Lo que haría sería subvencionar un taller para empezar de cero porque si no, la gente joven no se va a meter en un nave, tengo clarísimo que no. No tienen la capacidad económica para montar un taller de estos porque hoy en día vale mucho dinero", sostiene.

Y, precisamente por una cuestión económica, "la ciudad fallera está muerta". "La mayoría de talleres no se han jubilado, se han muerto y se han alquilado o vendido a gente que no tiene nada que ver con las fallas. Y con esta va a ser igual, yo la voy a vender el año que viene o al otro y nunca me la va a comprar un artista fallero porque no tiene capacidad económica", augura Esteve.

Una de las mayores reivindicaciones de Ximo Esteva ha sido la de recrear una nueva ciudad fallera que aglutine a todos los agentes de la fiesta. "Una ciudad artesana que reúna no solo al artista fallero, sino también a bandas de música, pirotécnicos orfebres o indumentaristas, que también han sido afectados por la DANA. Un sitio en el que pudiéramos hacer un Disneyworld porque cuando venís la gente de fuera flipáis".

La falla como denuncia política y social

Una de las obras más destacadas (y polémicas) de Ximo Esteve este año es un ninot que representa al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, sujetando un misil estadounidense y con una niña palestina llorando. Y es que la obra de Esteve siempre ha tenido ese punto de denuncia política.

"Creo que la falla tiene que ser algo crítico porque política es todo. Hacer un 'jijijaja' está bien, yo lo hago, pero con denuncia también", concluye. Ese ninot se encuentra expuesto hasta el 15 de marzo en la exposición de la Ciudad de las Artes y las Ciencias junto al resto de figuras candidatas a salvarse de las llamas del 19 de marzo.

