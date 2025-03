El Taxi mantiene paros en Fallas y no descarta ampliarlos a la Nit del Foc

La Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia ha decidido mantener los paros en los días grandes de Fallas, entre el 15 y el 19 de marzo de 13 a 15 horas (durante las 'mascletaes'), y no descarta ampliarlos en la Nit del Foc (noche del 18 al 19 de marzo), al considerar que la Generalitat ha "cerrado definitivamente la posibilidad de cobrar los suplementos de Fallas" .

"El único compromiso que han hecho público es el de aprobar una nueva orden de tarifas, pero es evidente que debían hacerlo; no es nada nuevo", esgrime.

Por tanto, la federación considera que "ninguna" de sus reivindicaciones está recogida en las manifestaciones del conseller, así como que "reunirse con el sector no es suficiente". "Llevamos años recibiendo promesas que no se cumplen, cuanto más si no hay ninguna promesa clara que cumplir", concluye.