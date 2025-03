La jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre , la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), ha citado a declarar como investigados el próximo 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas , y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

A ese respecto, la jueza justifica esta negativa en la condición de aforado del jefe del Consell, por lo que "no es factible" la "realización de diligencias de investigación sobre su actuación", explica.

En esa línea, la instructora recuerda que el presidente de la Generalitat tiene la condición de aforado, por lo que el juzgado de Instrucción no puede ordenar la práctica de diligencias de investigación sobre su actuación respecto de esta causa.

Además, deniega la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consellera de Emergencias y de su secretario autonómico, pues "no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso", así como con respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos "no ostentan la condición de investigados".