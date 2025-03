La también ministra ha denunciado que el jefe del Consell "no comparezca frente a la ciudadanía y se esconda". "Yo hoy estoy en Catarroja a disposición de los vecinos. Ayer estuve en València y seguiré estando en la calle, pero Mazón no quiere escuchar a la calle", ha apuntado.

En esta línea, ha expresado que "no le sorprende" que el 'president' no haya acudido a ninguna mascletà y ha considerado que el PP "quiere hacer creer que Mazón no existe". "No podemos tener un presidente que tiene miedo de estar frente a la ciudadanía porque le recuerda su irresponsabilidad", ha afirmado.