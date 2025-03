La jueza entiende que no ha lugar a la solicitud de aclaración solicitada y sostiene que "carece de sentido" aclarar el auto de 10 de marzo de 2025, que "establecía y justificaba de forma clara" la declaración como investigados de ambos ex responsables de la Conselleria de Interior.

Así, señala que ese auto es consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos , informes y documentación obrante en la causa en ese momento y recoge algunos casos, no la totalidad, en un proceso que sigue avanzando y suma "no solo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados" de Pradas y Argüeso.

Uno de sus hijos realizó numerosas llamadas al 112, la primera a las 17.10 horas y la última a las 17.30 horas , proporcionando detalles de la ubicación y alertaba: "No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río" y, preguntado por si precisaban de rescate inminente, afirmaba que sí porque "hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa".

"No, que les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir"; "No, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada"; "Está inundado, están inundados", son algunas de las frases que pronunció y que recoge el auto.