La decisión supone una enorme alegría. La madre de Marta, María Verdejo , protestó el pasado 17 de enero ante las puertas del centro hospitalario de Alcoy debido a que, como explicó, los responsables de los tratamientos de su hija consideraban que tenía quedarse sin rehabilitación una vez acabase la prórroga de su estancia en el Hospital Vithas Valencia Consuelo, el centro médico privado donde estuvo siendo tratada más de dos años. Y aquella concentración ha tenido sus frutos. Porque, como pedían los familiares, Marta ahora está siendo atendida en una clínica cerca de su casa en Ibi y no tendrá que desplazarse hasta la capital del Turia ni se quedará postrada en una cama sin terapias.

" Estamos muy contentos y agradecidos . Ya era hora de tener una buena noticia. Hay que pelearlo mucho, pero por fin ", ha apuntado este jueves al portal web de Informativos Telecinco la madre de Marta, que no ha parado de luchar todo este tiempo para que su hija tenga garantizado un tratamiento ambulatorio óptimo. Y es que, como ha mostrado en las redes sociales en los últimos días, la joven de Ibi realiza ejercicios físicos y sigue esforzándose mucho por mejorar.

Marta Pérez sufrió una grave reacción alérgica al ingerir un batido que contenía pistacho (le dijeron que no tenía) el 28 de septiembre de 2022. Fue atendida en un centro de salud de Ibi, pero tuvo que regresar tras una primera observación. Entro en parada y fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy , donde entró en coma. Su familia consideró que el trato que recibía no era el correcto y, después de tres meses de ingreso, consiguieron que la joven fuera trasladada a un centro médico en Valencia, el Hospital Vithas Valencia Consuelo , donde ha permanecido dos años. Allí ha recibido terapias innovadoras y especializadas en daño neurológico, con los costes a cargo de la Generalitat.

La madre de Marta ha realizado numerosas protestas ante las puertas del hospital de Alcoy para denunciar todas las ayudas que su hija necesitaba y han tardado en concederle. Además, ha luchado cada varios meses por conseguir prórrogas y que Marta no tuviera que salir del centro privado e incluso se aventuraron con una terapia innovadora en México . Sin embargo, la situación fue límite cuando se acercaba el 31 de enero pasado, ya que la joven de Ibi iba a quedarse sin rehabilitación, sin logopeda y sin terapia cognitiva al tener que salir del Hospital Vithas Valencia Consuelo.

Porque la madre de Marta solo pedía que le concedieran rehabilitación ambulatoria en una clínica cerca de Ibi, ya que su hija está estable y, mientras no tenga que completar sesiones, puede permanecer con sus seres queridos en casa (y los fines de semana acuden a su domicilio fisioterapeutas). Y, finalmente, han tenido esta gran alegría hace apenas una semana, cuando les han comunicado que se les concede la rehabilitación en la cínica Uner de Alicante (a 40 minutos en coche de Ibi, a diferencia de una hora y media de Valencia como han hecho sus padres en numerosas ocasiones).

"Los avances de Marta son muy visibles. Por más que no quieran, no se puede decir que no los hay", ha sentenciado María Verdejo, que continúa informando en redes sociales sobre el estado de su hija (@mariaverdejomelero en Instagram, con más de 40.000 seguidores, y @mariaverejo en TikTok, con más de 81.000 seguidores). Para más información o brindar ayuda, se encuentra habilitada la página web www.ayudamarta.com.