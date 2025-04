La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant , ha afirmado que las cuestiones internas de los partidos "no tienen trascendencia para la ciudadanía" y ha subrayado que, a su juicio, "lo más importante " de los congresos es "salir con un proyecto que represente a la sociedad y a todos los que están aquí".

"Ganar para asumir la voz del pueblo, esa voz que grita que quiere verdad y no mentira, esa voz que grita que quiere justicia y no tanta incompetencia y esa voz que grita indignada porque el gobierno de Mazón no ha estado a la altura del peor momento de los valencianos y las valencianas", ha manifestado.