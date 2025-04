Así, ha destacado que esta jornadas se ha dedicado el Via Crucis del Viernes Santo a las familias y damnificados por la dana. Esta viernes por la mañana, el recorrido del Via Crucis "ha realizado paradas frente a viviendas, hogares y comercios dañados por el agua, con la participación de numerosos vecinos y feligreses que no han podido contener su emoción", ha destacado el Arzobispado.