La instructora señala que, como en cualquier procedimiento en que no se dicte secreto de las actuaciones , se ha de dar traslado a las partes personadas de la documentación aportada, de los informes y documentos que provengan de organismos o particulares.

La utilización de marcas de agua en la documentación para averiguar el origen de una eventual filtración "no es factible, dado que por este Juzgado no se dispone de dichos medios", y tampoco puede limitarse el acceso a la documentación de la causa no dando traslado a las partes, "lo que constituiría una restricción injustificada y que vulneraría el derecho de defensa", sostiene.