Los alumnos de segundo de Bachillerato del instituto Berenguer Dalmau de Catarroja (Valencia) se han enfrentado, en un curso crucial para sus futuros académicos y laborales, a tres cambios de centro y a una situación psicológica muy difícil de gestionar como consecuencia de la DANA.

"No te podías poner a estudiar el temario cuando sabías que tu familia y tus amigos estaban sacando barro", cuenta Angela, que recuerda entre lágrimas que "mi vecino falleció y entre mis hermanos y yo tuvimos que ayudar a cargar el cuerpo al camión. Es muy difícil estudiar así porque no te puedes concentrar".

Las continuas modificaciones de horario y la presión de las notas de corte, los tiene ahogados. La prórroga de un mes que ha concedido la Conselleria de Eduación a los estudiantes afectados por las inundaciones para hacer los exámenes de la PAU no suple las dificultades logísticas y mentales con las que están lidiando. "Con esa prórroga hacemos poco. Estemos el tiempo que estemos con ellos mentalmente no están aquí", asegura Irene Vargas, profesora.

Al dolor se une la presión por su futuro

Todos tienen en común el mismo estado de ánimo. "Estamos mal". Y ninguno ha recibido atención psicológica. Al dolor se une la presión por su futuro. "Me hubiese gustado estudiar medicina, era mi sueño, pero no va a poder ser", lamenta Mía Vallés.

Aún así, no se plantea repetir el curso para volver a recuperar su nota media de 9, que ha caído a un 6. "Sería como volver a recordar todo lo sufrido y creo que no me haría nada bien".A pesar de lo vivido no tienen otra opción, y en poco más de un mes tendrán que hacer una prueba que los tiene sin aliento.

