Denuncian la agresión de una madre a la directora de un colegio de Valencia

Europa Press Valencia, 27 MAY 2025 - 14:33h.

La agresión ha sido denunciada por la Asociación de direcciones de la escuela pública de infantil y primaria que han condenado los hechos

La mitad de los docentes han sufrido agresiones verbales y un 22,25% sufre conflictos en redes sociales

La directora del colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Cervantes de Valencia ha sufrido una agresión presuntamente a manos de una madre, según ha denunciado públicamente la Associació de direccions d'escola pública de infantil y primaria (ADEP-PV), que ha expresado su "más enérgica condena y repulsa".

"Los hechos ocurridos este lunes son absolutamente intolerables y constituyen una vulneración grave de los valores que tienen que regir cualquier comunidad educativa: el respeto, la convivencia y el diálogo", subrayan en un comunicado.

"No podemos permitir, --continúan-- ni como sociedad ni como sistema educativo, que las agresiones físicas o verbales a profesionales de la educación se conviertan en situaciones normalizadas o justificadas por ningún motivo. Ante actitudes violentas como esta, hace falta una respuesta firme, contundente y unitaria. No puede haber lugar para la impunidad".

Desde ADEP-PV trasladan su "total apoyo al equipo pedagógico del CEIP Cervantes y, muy especialmente, a su directora, víctima directa de esta situación tan injusta y dolorosa".

"Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, el liderazgo y la función directiva sean ejercidos en un contexto de amenaza, intimidación y vulnerabilidad. Los equipos directivos, y en general el personal docente, nos encontramos a menudo en una situación de desprotección alarmante ante conflictos que, lejos de gestionar desde la palabra, desembocan en actitudes agresivas. Estamos indefensos", lamentan.

Garantizar entornos escolares seguros

Los directores y directoras reclaman que esta realidad "tiene que cambiar" y, para ello, exigen a la administración educativa "medidas urgentes y eficaces para proteger a los docentes y garantizar entornos escolares seguros, tanto para el alumnado como para el personal de los centros".

Además, la asociación se pone a disposición de la dirección del CEIP Cervantes para ofrecerle todo el "apoyo, asesoramiento y acompañamiento".

"No está sola. Estamos a su lado y junto a todas las personas que, día detrás día, trabajan con profesionalidad y compromiso para garantizar una educación pública de calidad. Este hecho tiene que servir para reflexionar y actuar. No se puede educar en el respeto si no se respeta a quien educa", concluyen.

Protocolo frente a agresiones

Las mismas fuentes señalan que la docente se ha dirigido este martes a dependencias policiales para presentar la pertinente denuncia.

Por parte de la Conselleria de Educación se le ha ofrecido asistencia jurídica, si así lo desea. Se trata de una medida contemplada en el protocolo para hacer frente a las agresiones.

Así, recuerdan que desde el pasado 27 de diciembre de 2024 la Conselleria dispone de un protocolo de apoyo, asesoramiento y acompañamiento al personal de los centros educativos ante agresiones producidas por el ejercicio de sus funciones, que es "pionero".

Este protocolo "está consensuado con los sindicatos y comités de seguridad y salud, y está dirigido al personal docente, personal no docente de atención educativa y personal de administración y servicios de los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios de la Comunitat Valenciana". También es de aplicación al resto de personal que preste servicios en los centros docentes si mantienen una relación laboral o funcionarial con la Generalitat, apostillan.

A través de este nuevo protocolo, el Consell "ofrece apoyo inmediato y adecuado al personal afectado, garantizando la asistencia jurídica y psicológica necesaria", inciden.