Europa Press Valencia, 04 JUN 2025 - 12:25h.

El aislamiento involuntario lo sufren más las mujeres, afecta en mayor medida a jóvenes y se da con más frecuencia en el entorno rural y ciudades medianas

El problema de la vivienda agrava la soledad: uno de cada tres cambiaría de comunidad para mejorar su situación

El 21,4% de los valencianos se sienten solos y el 15,8% sufren soledad crónica, según el estudio titulado 'Barómetro de la Soledad no Deseada en la Comunidad Valenciana 2024' de la Fundación ONCE y Fundación AXA elaborado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) y presentado en Valencia.

El informe constata que el porcentaje de valencianos que afirman sentirse solos en este momento (21,4%) es ligeramente superior al de la media nacional (20%), algo que ocurre también con el de quienes sufren soledad crónica (15,8%), frente al 13,5% del barómetro estatal.

Así, apunta que existe una soledad crónica o de larga duración y que es más duradera que en el resto de España; que el aislamiento involuntario afecta más a mujeres que a hombres (ambos géneros presentan prevalencias más elevadas en el territorio analizado que en la media nacional), y que, como en el resto del país, lo sufren más los jóvenes que los mayores, si bien en esta región la relación entre años y soledad no deseada tiene forma de U, con una prevalencia de la soledad más marcada en casi todos los grupos de edad que en el conjunto nacional. Además, la brecha de aislamiento involuntario entre quienes tienen y no tienen empleo es en esta zona más pronunciada que en el resto del Estado.

Al respecto, Adrián Tuñon, consultor de Fresno y coordinador y autor de los estudios del Observatorio SoledadES, ha explicado el estudio revela algunos matices de la situación de soledad en la Comunitat Valenciana ya que registra "mayor soledad en el entorno rural y en ciudades medianas y menos soledad en entidades grandes".

Asimismo, ha señalado que, según los distintos estudios realizados por el Observatorio, explican que hay mayor percepción de soledad en las mujeres durante la juventud, mientras que en la edad adulta "se iguala e incluso en algunas franjas de edad es un poquito mayor en los hombres".

Esta situación se explica porque la viudedad afecta más a las mujeres, y pierden contactos, y también les afecta de "manera muy clara" está condición en su capacidad económica. Además, las mujeres son las que mayoritariamente afrontan los cuidados en el hogar, lo que les deja menos tiempo para sus relaciones.

Juventud y redes sociales

En el caso de la juventud, ha señalado, "tiene que ver más con las expectativas sociales, que son mayores para las chicas y el sentimiento de soledad o de incomprensión es mayor". Al respecto, ha apuntado que los distintos estudios sobre digitalización concluyen que "no importa tanto cuánto tiempo estás dedicado a las redes sociales, lo que importa es que no sustituyas tus contactos o tu forma de comunicarte con los amigos de presencial a on-line" porque "la calidad de las interacciones de las relaciones es mucho menor".

Este experto ha recalcado que "la soledad no deja de ser fruto también un poco de nuestro tiempo y hay muchos desafíos" que afrontar, como el envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares o la movilidad laboral y la exigencia de mayor rendimiento que disminuye el tiempo dedicado al ocio y al descanso.

Por ello, ha advertido de que la soledad no deseada "irá en aumento si no se toman medidas". No obstante, ha destacado que las administraciones públicas son más conscientes del problema y están tomando medidas para revertirla.

"Un problema persistente"

Así, el estudio revela que se trata de "un problema persistente": El 74,2% de los valencianos que sienten soledad sin quererlo llevan en esta situación desde hace más de dos años, cifra superior a la media nacional (67,7%) y el 65,5% desde hace más de tres, frente al 59% del conjunto de España.

Por géneros, en tierras valencianas sufren aislamiento involuntario el 23,3% de las ciudadanas, (el 21,8% en la media nacional) y el 19,5% de los ciudadanos (18% en el resto del Estado).

En cuanto a la edad, el aislamiento involuntario es mayor en el grupo de 18 a 34 años (32% en la región analizada y 29,5% en el conjunto de España), disminuye en el de 35 a 54 años (18,2% en territorio local y 19,2% en el nacional) y vuelve a aumentar a partir de los 55 años (18,9% frente al 15,7%).

Además, el informe subraya que existen factores que implican una mayor probabilidad de padecer soledad no deseada, como tener dificultades económicas --la diferencia de prevalencia de la soledad entre las personas ocupadas y no ocupadas es de 28,2 puntos porcentuales en esta región, frente a 20,1 en el resto de España--, o tener origen extranjero, es del 42%, más del doble de la población sin origen extranjero (17,5%).

Por otro lado, el 39,9% de los valencianos que perciben su salud como mala o muy mala sienten soledad no deseada, frente al 36,5% del resto de españoles y el 47,1% de las personas con problemas de salud mental sufren soledad en tierras valencianas, frente al 49,8% en el conjunto del Estado.

Además, en la Comunidad Valenciana, como en el resto del Estado, existe una percepción generalizada (93,8%) de que el aislamiento involuntario es un problema social cada vez más importante, visión similar a la media nacional (95,1%).

De hecho, dos de cada tres valencianos (69,9%) conocen a otras personas que pueden sentirse solas sin desearlo, resultado algo superior a la media nacional (68,2%). Pero, pese a todo esto, la gran mayoría de la sociedad valenciana (93,6%) considera que la soledad es un problema invisible, opinión similar en el conjunto del país (93,3%).