Las versiones contradictorias del amigo del joven encontrado muerto en el río Turia, en Manises

Continúa la investigación en torno al hallazgo en el río Turia del cuerpo sin vida de Wentao Chi, un joven de 19 años de nacionalidad china. Un amigo suyo fue detenido por un delito de omisión del deber de socorro tras dejar abandonado a su amigo en el agua a la altura de Manises y no dar noticia de lo que había ocurrido hasta un día después.

Según informa ‘Las Provincias’, el amigo, de la misma edad que el fallecido, alegó ante la jueza que “entró en pánico” y que se fue a casa y no contó nada “por miedo a que creyeran que yo lo había matado”.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet, que instruye la causa, acordó el miércoles la libertad del detenido con medidas cautelares. Entre ellas la prohibición de salir del país.

El suceso ocurrió en un dique que había sido destruido por la DANA

El trágico suceso tuvo lugar junto a un dique que había sido destruido por la DANA y en una zona donde no se registran corrientes de agua. El cadáver fue localizado sobre las 08:00 horas del martes en el agua por un equipo de buzos de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local de Manises y miembros de Protección Civil.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de la Policía Nacional de Quart de Poblet-Manises, tras conocer los hechos, abrieron las indagaciones. Según los datos recopilados, Wen Tao falleció ahogado en extrañas circunstancias y su amigo estuvo presente.

Z. H., en un primer momento, tras optar por no informar a las autoridades, afirmó no recordar nada debido al estado de embriaguez que presentaba aquel día. Sin embargo, luego dijo que había tratado de rescatarle, pero que no lo logró.

Tenía miedo de la reacción de sus padres y del padre de su amigo

Wentao Chi resbaló y cayó al agua, según el arrestado, quien no llegó a ver la caída porque estaba mirando al suelo y solo escuchó el grito de su amigo. El joven se tiró al agua, pese a no saber nadar, para tratar de sacarlo e incluso llegó a tocar a su amigo para arrastrarlo a la orilla.

No obstante, confiesa que tuvo que soltarlo por la corriente y porque si no se iban a ahogar los dos. Finalmente consiguió salir de agua y comenzó a gritar el nombre de su amigo sin respuesta. Entonces entró en pánico y optó por irse del lugar, hecho por el que se mostró arrepentido ante la jueza, según recoge el citado diario.

El joven no contó a nadie esa noche lo que había pasado y cuando acudió a la Policía al día siguiente dio versiones contradictorias. El joven argumenta que tenía miedo de la reacción de sus padres y del padre de su amigo, porque pensaba que le iban a culpar del trágico suceso.